Orsi, Fugatti: “Se non si riuscisse a trasferirli, l'unica via percorribile rimarrà l'eliminazione dei plantigradi pericolosi ed in sovrannumero”

Il presidente della Provincia autonoma di Trento è tornato a parlare della presenza dei plantigradi sul territorio e della loro gestione: “In Trentino c'è un problema di sicurezza, se non facciamo niente significa che non siamo in grado di garantire la sicurezza dei trentini”

TRENTO. “Nel momento in cui non si riuscisse a trasferirli, l'unica via percorribile rimarrà l'eliminazione degli orsi pericolosi e dei soggetti in sovrannumero”. Sono queste le parole del presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, intervenuto nuovamente sul tema orsi dopo il falso attacco avvenuto all'alba di domenica scorsa nei boschi al di sopra di Roncone (Qui Articolo).

Fugatti ha condiviso il suo messaggio (più volte rilanciato negli ultimi mesi dopo l'aggressione mortale ai danni del 26enne Andrea Papi a Caldes) accompagnando un'intervista sul tema rilasciata ad un quotidiano locale, sottolineando che “l'alternativa non può essere che ci teniamo così tanti orsi in un territorio così piccolo”.

Per il presidente della Pat “in Trentino c'è un problema di sicurezza” e “se non facciamo niente, significa che non siamo in grado di garantire la sicurezza dei trentini. Fugare ogni dubbio sull'ipotesi di trasferimento significa mettere di fronte alla realtà delle cose coloro che ancora difendono gli animali. Serve una presa di coscienza”.