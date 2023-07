Più di 9mila fulmini in due giorni, grandine su meleti e vigneti e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari: il punto sull'ondata di maltempo

TRENTO. Circa 50 millimetri di precipitazioni medie sul territorio, grandine di dimensioni molto importanti e oltre 9mila fulmini in appena 48 ore: sono questi alcuni dei numeri forniti dalla Pat nel fare il punto sull'ondata di maltempo che da due giorni sta interessando il Trentino. Le celle temporalesche, in rapido movimento da ovest verso est, sono risultate localmente molto intense ed accompagnate da grandine fino a 5-8 centimetri di diametro soprattutto nella scorsa notte nella zona di Molveno, Andalo e Zambana.

Le precipitazioni negli ultimi due giorni sono risultate molto disomogenee, mediamente come detto di 50 millimetri e localmente superiori a 100 millimetri con un massimo di 124 millimetri a malga Bissina (Daone). Importanti come detto anche le raffiche di vento, che hanno superato in alcuni casi addirittura i 100 chilometri orari (il massimo, 107 chilometri all'ora, è stato misurato nella giornata di ieri a Passo Brocon).

Nel dettaglio, dall'11 luglio e fino alle 12 di oggi (13 luglio) in Trentino sono caduti ben 9.028 fulmini (ma il totale, viste le attuali condizioni instabili su buona parte del territorio, è destinato ad essere maggiore). Nel pomeriggio sera poi, dicono le autorità, sono ancora probabili rovesci e temporali sparsi anche intensi, per il passaggio dell'asse della saccatura. Meteotrentino stima però la probabilità di fenomeni molto intensi inferiore a quella delle ultime 48 .

ore

“Dalla sera e nei prossimi giorni – concludono gli esperti – sono attese prevalenti condizioni di stabilità con temperature in progressivo aumento e ben sopra la media soprattutto da domenica”. Nel frattempo però, la notte appena trascorsa è stata molto impegnativa per i vigili del fuoco volontari: ben 45 corpi sono infatti intervenuti per fare fronte ai danni causati dal maltempo. Gli interventi per lo più hanno riguardato smottamenti, caduta di piante, allagamenti. A Telve e Grigno si è verificato lo scoperchiamento di due tetti.

Per quanto riguarda le chiamate al 112, dalle 21 di ieri alle 11 di oggi sono state gestite 174 richieste per soccorso tecnico urgente, in particolare per alberi caduti o pericolanti, allagamenti, frane e un crollo. “Per quanto riguarda i danni al settore agricolo legati agli eventi degli ultimi tre giorni – dice la Pat – sono da segnalare le grandinate che, tra il 10 e l'11 luglio, hanno interessato i meleti della bassa Val di Sole, Cles, Tuenno e Taio (con danni relativamente modesti e localizzati), quelle che tra il 12 e il 13 luglio hanno colpito i vigneti di Zambana Vecchia (con intensità forte ma su un'area limitata) e la grandine e il vento che hanno colpito le produzioni di mais nel basso Chiese (Bagolino, Storo, Condino), con allettamento delle piante e danni di un certo rilievo in fase di valutazione”.