"Sembra Vacanze di Natale 1983", giornata di code sulle strade per il controesodo. Padrin: "Viabilità bellunese al centro di un incontro col ministro Salvini"

Il presidente della provincia di Belluno ha sottoposto al numero uno del Mit il tema della viabilità e delle infrastrutture: "L'Alemagna è una strada che così come è oggi non è in grado di sopportare flussi di traffico come quelli visti nel ponte dell’Immacolata, ma che potrà funzionare meglio quando saranno completate tutte le varianti, sia quelle di Longarone e di Cortina"

BELLUNO. “Via della spiga - Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing. Ti dirò di più: se arriviamo in camera entro tre minuti, siamo sotto il muro delle tre ore”. Ricordate di chi sono queste parole? Lo aveva detto, appena entrato nella hall dell'albergo, Donatone Braghetti, uno dei personaggi della borghesia milanese protagonisti del film “Vacanze di Natale 1983”.

Meno di tre ore di auto, dunque, dal centro di Milano alla perla delle Dolomiti. Quasi quanto ha impiegato ieri, nel controesodo dell'Immacolata, chi ha fatto rientro dalle montagne bellunesi. Una giornata di passione, denunciano sul web tanti vacanzieri: c'è chi ha impiegato quasi due ore da Cortina a Valle di Cadore, chi cinque ore e mezza per arrivare a Longarone.

“E vogliamo fare le Olimpiadi? - ironizza qualcuno sul gruppo Facebook “Gli amici di Cortina. - Prima di pensare ad un eliporto, come qualcuno vorrebbe, andrebbe rivista leggermente la viabilità stradale, i parcheggi e l'ospedale”.

“Le code di ieri sono un problema da risolvere - ha detto il presidente della Provincia di Belluno Roberto Padrin, che oggi ha partecipato alla cerimonia della posa della prima pietra del collegamento ferroviario all’aeroporto di Venezia e ha sottoposto il tema viabilità al ministro alle infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. In particolare le varianti della Alemagna e la viabilità bellunese saranno oggetto di un incontro al ministero.

“Il ministro ha confermato lo stanziamento per le varianti di Cortina e Longarone – ha detto Padrin - e mi ha assicurato una rapida programmazione per un incontro a Roma, a 360 gradi, sulle infrastrutture del territorio bellunese. I ritardi sulle opere per le Olimpiadi sono ormai acclarati, ma ci dovrà essere il modo per accelerare. Non dimentichiamoci però che oltre al collegamento con Cortina ci sono altre strade fondamentali per la nostra provincia, su tutte la 203 Agordina, ed è uno dei temi che ho anticipato al ministro”.

Riferendosi alle lunghe code che si sono formate domenica, durante il rientro dei vacanzieri dalle località montane, “l'Alemagna è una strada che così come è oggi non è in grado di sopportare flussi di traffico come quelli visti nel ponte dell’Immacolata, ma che potrà sicuramente funzionare meglio quando saranno completate tutte le varianti, sia quelle di Longarone e di Cortina, per le quali il ministro mi ha confermato che si sta concludendo l’iter autorizzativo, sia quelle della Valboite - ha detto ancora Padrin. - Comprendo il disagio degli automobilisti che sono dovuti rimanere in coda per ore tra Cortina e la A27, ma cerchiamo di leggervi un dato positivo: le Dolomiti Bellunesi al primo appuntamento con la stagione sciistica e al primo fine settimana lungo hanno risposto con un appeal grandioso. Le nostre montagne sono meta di grande turismo e questo è fondamentale per l’economia del territorio e per le comunità locali”.