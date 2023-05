Sette orsi sullo stesso pendio (IL VIDEO), ecco perché sono lì: ''Non c'è da preoccuparsi''

La sindaca di San Lorenzo Dorsino ha spiegato che il video è stato fatto questa mattina in Val d'Ambiez e che ha già contattato i forestali. Ma non c'è di che preoccuparsi. Lo spiega il delegato del Wwf per il Trentino Alto Adige: ''Non facciamoci trarre in inganno: non è che vivano tutti lì''

Contenuto sponsorizzato

SAN LORENZO DORSINO. Niente paura e niente panico: quanto si vede in questo video non ha niente di allarmante, mostra infatti un comportamento assolutamente normale per i plantigradi. Lo spiega il delegato regionale per il Trentino Alto Adige del Wwf, Karol Tabarelli de Fatis, che chiarisce come tale comportamento sia ''in linea con le caratteristiche della specie: nel periodo degli amori, indicativamente tra maggio e giugno, più orsi possono convergere in alcuni luoghi (spesso scoscesi, poco disturbati dall’uomo e fuori mano, come in questo caso) per gli accoppiamenti''.

Il video di cui stiamo parlando è stato girato questa mattina lungo un pendio in Val d'Ambiez e ha destato non poco stupore perché ritrae ben 7 orsi a pochi distanza gli uni dagli altri. Come scrivevamo siamo in quota e gli orsi sembrano tranquilli, intenti a farsi i fatti loro, in un luogo piuttosto impervio. D'altronde le stesse immagini sono state riprese a grande distanza. Però, non si può nascondere una certa sorpresa nel vedere tanti orsi racchiusi nello stesso spazio e la vicenda ha destato una certa apprensione nella sindaca di San Lorenzo Dorsino che ha spiegato a il Dolomiti di aver già allertato i forestali sull'accaduto: ''Sono tanti - spiegava Ilaria Rigotti - e c'è preoccupazione. Siamo d'accordo nel formare i cittadini sui comportamenti corretti da intraprendere in caso di incontro con i plantigradi e più in generale sui comportamenti di vita nelle nostre zone. Ma serve anche un piano di gestione puntuale''.

Ma, come si è sempre detto, il piano di gestione passa proprio dall'informazione. E allora ecco che Karol Tabarelli de Fatis aiuta a fare chiarezza spiegando che quanto visto è qualcosa di assolutamente normale: ''Può capitare di vedere orsi adulti di entrambi i sessi impegnati nel corteggiamento, spesso osservati a breve distanza da cuccioloni dell’anno precedente, che vengono allontanati (in questo periodo tali nuclei familiari si disgregano)''. ''Per questo genere di incontri - aggiunge il delegato del Wwf - gli orsi sono disposti a sobbarcarsi spostamenti rilevanti; non facciamoci quindi trarre in inganno: non è che vivano tutti lì. Risulta, per concludere, inopportuno dare indicazioni che possano portare curiosi dai comportamenti inappropriati (comportamenti che vengono già messi in atto) proprio in questi luoghi che vengono scelti dagli orsi perché il più distante possibile dall’uomo e dalle attività umane''.