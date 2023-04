Si è spento Camillo Nardelli, "volto storico dell'attivismo in Trentino". Il ricordo di Arcigay: "Tra i primi ad animare il nostro comitato: un uomo tutto d'un pezzo"

LAVIS. Si è spento Camillo Nardelli, volto storico dell'attivismo in Trentino e "un uomo tutto d'un pezzo", come lo ricordano non soltanto gli amici e compagni del Gruppo speleologico di Lavis ma anche quelli di Arcigay del Trentino, realtà che sui social hanno provveduto a dedicargli un ricordo.

"Sabato é venuto a mancare Camillo Nardelli - si legge sulla pagina Facebook di Arcigay del Trentino -. Un uomo tutto d'un pezzo, critico verso ogni forma di ingiustizia. Un amante della natura che ha saputo accudire con una sollecitudine incondizionata i suoi famigliari. Il suo luogo del cuore erano le foci dell'Avisio dove amava trascorrere momenti di relax, sempre in compagnia dei suoi cani".

Volto storico dell'attivismo sul territorio, Nardelli è stato "tra le prime persone che hanno animato il nostro comitato - viene ricordato ancora nel post di Arcigay del Trentino -. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze ai familiari e agli amici e ci stringiamo a loro in questo momento difficile".

Alle dichiarazioni dell'associazione si è unito anche il consigliere provinciale Paolo Zanella: "Camillo, insieme a Terzo Molari, William Belli, Vittorio Panzani e Mariacarla Franceschini è stato uno degli attivisti di Arcigay del Trentino che mi hanno accolto nella nostra straordinaria comunità quando avevo solo 16 anni".

"Testardo e appassionato in tutto quello che faceva - lo ricorda ancora Zanella - è stato un esempio di generosità per tutti noi". Il funerale si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile, alle 14e30 nel cimitero di Lavis.