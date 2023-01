Sicurezza stradale, in Trentino quasi 19 infrazioni al giorno: in un anno ritirate 401 patenti. Ben 103 multe per guida in stato di ebbrezza

Nel 2022 la sola polizia ha rilevato 303 incidenti, fra cui 10 mortali. Complessivamente sono state accertate 6.927 infrazioni al Codice della strada e 103 automobilisti sono stati sanzionati per guida in stato di ebbrezza

TRENTO. Con l’inizio del nuovo anno per la polizia è tempo di tracciare un bilancio del 2022 per quanto riguarda la sicurezza stradale. Complessivamente sono state 5.051 le pattuglie impiegate con ben 25.799 persone controllate, il fatto è che sono state contestate pure 6.927 infrazioni al Codice della strada, cioè quasi 19 al giorno.

A queste si aggiungono 401 patenti di guida e 230 carte di circolazione ritirate, per un totale di 12.094 punti decurtati dalla patente. Tra le violazioni più frequenti c’è l’eccesso di velocità con 411 infrazioni. I conducenti sottoposti all’alcol test sono stati 19.098, di cui 103 sanzionati per guida in stato di ebbrezza, mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 4. Si registrano anche 91 veicoli confiscati.

Nel settore dei trasporti gli agenti hanno controllato 18.787 veicoli pesanti, accertando 14.925 infrazioni e ritirando 149 patenti e 436 carte di circolazione.

A livello nazionale invece, rispetto al 2021, è stato registrato un aumento degli incidenti: da 65.852 a 70.554 (+7,1%). pure gli incidenti mortali (1.362) e le vittime (1.489) sono aumentati rispettivamente del 7,8% e del 11,1%, mentre gli incidenti con lesioni (28.914) e persone ferite (42.300) crescono del 8,4% e del 10,6%. nel 2021 però erano in vigore forti restrizioni alla mobilità per via delle misure anti-Covid.

Tornando al Trentino la polizia ha rilevato 303 incidenti, di cui 30 in ambito urbano, 111 sulla viabilità extraurbana e 162 in autostrada. Fra questi ce ne sono stati 10 mortali con altrettante vittime: 3 sulla viabilità extraurbana e 7 in ambito autostradale, 161 sono stati gli incidenti con feriti e 132 quelli con soli danni.

Durante i controlli sul territorio provinciale sono anche state arrestate 10 persone e 94 denunciate in stato di libertà. Infine gli esercizi pubblici del settore automobilistico controllati sono stati 74 e 17 le infrazioni rilevate, con 2 sequestri di attrezzature relative a officine abusive.