Sposati da 46 anni, marito e moglie si ammalano 'insieme' di tumore: "Abbiamo chiesto di essere operati a distanza di una settimana per poterci supportare a vicenda"

PADOVA. Hanno trascorso una vita insieme, Rosanna e Antonio, originari della Provincia di Salerno, in Veneto dal 1990 per lavoro. Sposati da 46 anni, i due si sono ritrovati a condividere non soltanto gioie e soddisfazioni ma anche profondi momenti di dolore, come quello relativo alla scoperta di un tumore alla mammella, che ha colpito entrambi.

La 68enne e il 74enne sono genitori di due figli e nonni di 4 nipoti. Insieme, hanno condiviso quasi 50 anni della loro esistenza, con tanto di difficoltà, trovandosi recentemente a condividere una stessa, terribile, diagnosi: quella di tumore alla mammella.

Marito e moglie hanno pertanto affrontato insieme anche la malattia, arrivando all'Istituto oncologico Veneto per fare l’accettazione lo stesso giorno, a fine febbraio, e operati entrambi (a distanza di una settimana ndr) dal dottor Matteo Cagol, del reparto di Chirurgia senologica.

"Sono stato operato a seguito di un ingrossamento dei linfonodi - rivela Antonio -. In contemporanea, dai controlli a cui si è sottoposta mia moglie è emersa la presenza di un carcinoma duttale in situ. Abbiamo chiesto di essere operati a una settimana di distanza in modo da poterci supportare a vicenda durante il ricovero".

"Affrontare la stessa malattia nello stesso momento ci ha dato senza dubbio più forza e tranquillità", afferma invece Rosanna, testimone di una storia fatta d'amore ma soprattutto di rinascita.