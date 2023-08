Tragedia al Santa Chiara: è morta la donna travolta da una bici mentre si trovava in vacanza in Trentino. Lascia tre figli

Il terribile incidente è avvenuto sabato scorso (29 luglio) mentre la donna si trovava in vacanza in un camping nella zona di Predazzo: subito sul posto si sono portati i soccorsi ma purtroppo le condizioni della 67enne sono peggiorate dopo diversi giorni di ricovero al Santa Chiara ed i medici hanno dichiarato ieri il decesso

TRENTO. È morta dopo diversi giorni di ricovero al Santa Chiara Giulia Barbieri, la turista milanese di 67 anni travolta da un ciclista mentre si trovava in vacanza in Trentino. Il terribile incidente è avvenuto sabato scorso (29 luglio) mentre la donna, insegnante elementare in pensione e madre di tre figli, si trovava in ferie con il marito in un camping nella zona di Predazzo, a Bellamonte.

Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe allontanata dopo pranzo per una passeggiata quando, nel primo pomeriggio, sarebbe stata travolta alle spalle da un ciclista. La donna è caduta violentemente al suolo sbattendo la testa e procurandosi gravi ferite. Le sue condizioni sono infatti sembrate fin da subito molto serie e sul posto si è diretto l'elicottero del 118, che ha trasportato la donna in ospedale.

Nell'area dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Predazzo insieme alla forze dell'ordine, che hanno provveduto a tutti i rilievi del caso. L'insegnante in pensione è stata invece trasportata al nosocomio trentino dove i medici hanno fatto tutto il possibile per cercare di salvarla. Come detto però, le sue condizioni sono progressivamente peggiorate e nella giornata di ieri (3 agosto) ne è stato dichiarato il decesso.