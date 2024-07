Tragedia in quota, resta agganciata alla teleferica e precipita nel vuoto: muore sotto gli occhi del marito e dei figli. La vittima è Margherita Lega

L'incidente mortale è avvenuto nella tarda mattinata di oggi (giovedì 4 luglio) nel Verbano Cusio Ossola: Margherita Lega, 41enne trentina, sarebbe rimasta impigliata nel carrello della teleferica adibita al trasporto in quota dei bagagli. Con lei anche la famiglia

VERBANIA-CUSIO-OSSOLA. E' la 41enne Margherita Lega, residente in Trentino, la vittima del tragico incidente in teleferica avvenuto nella tarda mattinata di oggi (giovedì 4 luglio) nel Verbano Cusio Ossola (Qui Articolo), nel territorio comunale di Calasca Castiglione.

Secondo quanto ricostruito la donna, in vacanza assieme al marito e ai due figli piccoli, sarebbe rimasta impigliata nel carrello della teleferica adibita al trasporto dei bagagli in quota, venendo trascinata per diversi metri fino a precipitare nel vallone sottostante.

Un volo di circa cento metri che non ha lasciato scampo alla donna trentina, morta sul posto. Secondo le prime informazioni sarebbe riuscita a rimanere aggrappate per diverse decine di metri prima di precipitare.

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori, che hanno provveduto al recupero della salma. Nella zona è intervenuto il magistrato per tutte le indagini del caso mentre l'impianto è stato sottoposto a sequestro.