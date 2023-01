Tragico frontale in galleria (FOTO): muore un uomo di 71 anni. Nella sua auto anche due cani presi in custodia dai carabinieri

Contenuto sponsorizzato

BELLUNO. È un uomo di 71 anni la vittima del tragico incidente avvenuto questa mattina (mercoledì 18 gennaio) a Fonzaso, nella galleria Pedesalto lungo la Ss 50 (Qui Articolo), che dopo il sinistro è stata chiusa dalle autorità. L'allarme è scattato poco dopo le 6 e 45: il sinistro ha visto coinvolti due veicoli e nell'auto della vittima i carabinieri hanno trovato anche due cani, presi in custodia dai militari.





Contenuto sponsorizzato

Dopo la chiamata d'emergenza sul posto si è prontamente attivata la macchina dei soccorsi con i vigili del fuoco di Feltre, che hanno lavorato per estrarre la vittima e l'altro conducente dai veicoli. Come detto, nonostante i soccorsi il medico ha dovuto dichiarare la morte di un uomo 71enne. Ferita invece la persona alla guida dell'altro mezzo, che è stata stabilizzata dai sanitari e trasferita in ospedale.







Contenuto sponsorizzato

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto si sono portati anche i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito tutti i rilievi del caso per lavorare all'esatta ricostruzione del sinistro. Come detto, i militari hanno poi preso in custodia anche i due cani rinvenuti nell'auto della vittima. Sul posto anche il personale di Veneto Strade. In queste fasi sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco per il recupero dei mezzi ed il ripristino di tutte le condizioni di sicurezza per la riapertura della galleria.

Come spiegato attraverso una nota dall'Anas infatti, la galleria è stata completamente chiusa ed il traffico è stato deviato sulla strada provinciale 473 di Croce d'Aune.