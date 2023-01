Trentina trovata morta a Jesolo, è la 42enne Silvia Dallafior. L'allarme lanciato dalla famiglia

Si era trasferita dal Trentino a Jesolo da poco tempo, nei giorni scorsi è stata trovata senza vita in casa. L'ipotesi è un malore ma sono in corso le indagini che confermeranno cosa è successo

TRENTO. Sono in corso le indagini per capire le cause del decesso di Silvia Dallafior, la donna di 42 anni, che dal Trentino si era trasferita a Jesolo da poco tempo e che è stata trovata nei giorni scorsi senza vita in casa.

Il dramma è avvenuto venerdì ma sono nelle scorse ore è stato reso noto proprio perché si è voluto mantenere il massimo riserbo per le indagini che sono in corso.

A dare l'allarme sarebbero stati i famigliari che non riuscivano a mettersi in contatto con la 42enne.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri. Una volta all'interno il personale medico ha trovato il corpo senza vita della donna: per lei non c'è stato nulla da fare.

La morte, secondo le prime informazioni, sarebbe stata causata da un malore ma sarà l'autopsia a confermarne le cause in modo certo.