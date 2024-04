Addio a Giancarlo Bonato, il mondo dei soccorsi piange il volontario scomparso a 65 anni: "Una grande persona, ricorderemo il suo sorriso e la sua generosità"

ALA. "E' stato un vero volontario, una grande persona". Queste le parole di Maurizio Bombana, presidente dell'associazione Stella d'Oro della Bassa Vallagarina, nel piangere Giancarlo Bonato, soccorritore scomparso a 65 anni. "Ricorderemo il suo sorriso e la sua generosità".

Fondata nel 1989 la Stella d'Oro opera nella Bassa Vallagarina 365 giorni con 6 dipendenti e 64 volontari. Un'attiva, fondamentale, che viene svolta in convenzione con l'Azienda provinciale per i servizi sanitari all'interno del sistema di Trentino Emergenza. Un lavoro delicato e prezioso con oltre 1.500 interventi in emergenza e il trasporto di quasi 2 mila persone all'anno.

Una passione e un impegno molto sentito svolti con responsabilità e dedizione. Il 65enne era operativo dal 2016 come autista soccorritore nelle fila della Stella d'Oro e nel 2021 era stato comandante dell'associazione con un importante ruolo nell'organizzare i servizi sul territorio lagarino.

Un lutto che colpisce il mondo del volontariato e dei soccorsi. E' enorme il cordoglio in Trentino per la scomparsa di Bonato a soli 65 anni. "Ha dato tanto in questi anni. E' sempre stato a disposizione, un importante impegno a favore della comunità. Dopo il pensionamento ha garantito ancora maggior presenza e per noi è stato davvero un grande volontario", conclude Bombana.

I funerali sono previsti per martedì 2 aprile alle 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Caterina (Qui necrologio). La richiesta della famiglia è di non donare ma di inviare eventuali offerte all'associazione Stella d'Oro di Ala. IBAN - IT62L0801134270000010012998.