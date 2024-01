Auto in fiamme nel garage di una palazzina: una trentina di persone evacuate e danni alla struttura

L'allarme questa mattina presto in via Frecce Tricolori a Mezzolombardo: le fiamme sono divampate nel garage della struttura distruggendo due auto e causando danni anche all'edificio, evacuato per i danni riportati. Ancora da ricostruire le cause del rogo

Federazione dei vigili del fuoco volontari del Trentino – corpo vv.f. di Mezzolombardo

TRENTO. Sono decine le persone evacuate questa mattina (5 gennaio) dopo il violento rogo che ha coinvolto due auto nel garage di una palazzina a Mezzolombardo, in via Frecce Tricolori (Qui Articolo).

L'allarme è scattato attorno alle 5 ed i vigili del fuoco volontari di Mezzolombardo, arrivati sul posto insieme ai colleghi da Trento e Mezzocorona, hanno operato a lungo per spegnere le fiamme e riportare la zona in sicurezza.

Le cause del rogo non sono ancora chiare ma quel che è certo è che entrambe le auto sono rimaste completamente distrutte mentre le fiamme hanno causato danni anche alla struttura, che come anticipato è stata evacuata in via precauzionale.

I pompieri sono stati impegnati dalle 5 alle 12 e 30 sul posto: notevoli i danni da fumo anche se, fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto, per i rilievi di rito, si sono portati i militari del Nucleo radiomobile di Trento e successivamente i carabinieri della stazione di Mezzolombardo.