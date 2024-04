"Azione pericolosa (e illegale): così si attirano i lupi", resti di carne abbandonati a pochi passi dal bosco: "Necessario aprire un centro di raccolta per gli scarti"

Resti di carne abbandonati a pochi passi dalla ciclabile. E' questa la segnalazione (ma non è la prima) giunta al gruppo Facebook "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo". I referenti: "Abbiamo allertato gli organi preposti: necessario aprire un centro di raccolta di scarti di macellazione o di animali deceduti in tempi brevi"

POZZA DI FASSA. La segnalazione è arrivata nelle scorse ore alla pagina Facebook "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo", con tanto di fotografie che mostrano quanto successo a Pozza di Fassa, dove a pochi metri dalla pista ciclabile qualcuno ha ben pensato di abbandonare della "carne vecchia scongelata".

Il gruppo "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo" è diventato ormai un punto di riferimento, non solo in Trentino, in materia di grandi carnivori. E, a tal proposito, non è certamente la prima volta che gli utenti segnalano la presenza di carnieri in valle.

"Qualcuno ha fatto cernita della carne vecchia nel congelatore - riferiscono sui social -. Questi resti sono stati abbandonati a pochi metri dalla ciclabile, vicino alle terme. Poi - fanno notare - non ci si può lamentare se i lupi arrivano in paese".

E' infatti noto che i resti di cibo attirino i selvatici e che possano renderli 'confidenti'. Un comportamento, quello di abbandonare cibo a bordo strada, assolutamente vietato dalla legge ed estremamente pericoloso. Come a seguito di ogni segnalazione, i referenti del gruppo Facebook hanno provveduto a contattare gli organi preposti, "anche se erano già stati avvisati".

"Come gruppo - si legge ancora su "Fiemme e Fassa il ritorno del lupo" - abbiamo sollecitato l'apertura di un centro di raccolta di scarti di macellazione o di animali deceduti, un centro di raccolta che valga per entrambi le valli di Fiemme e Fassa. I sindaci ne sono al corrente: ci auguriamo che questa situazione (illegale e pericolosa per la salute ndr) si risolva in tempi brevi".