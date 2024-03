Base jumper si lancia dallo Skywalk (VIDEO) rischiando di finire contro rocce e cavi della funivia, il sindaco: "Incosciente: renderemo 'più efficaci' i divieti"

Un gesto da incoscienti, quello compiuto, "soprattutto in luogo come il Monte di Mezzocorona". Il sindaco: "Sotto al ponte sospeso passano i cavi della funivia: i rischi non sono quindi soltanto legati a chi si butta ma anche per l'incolumità degli altri"

MEZZOCORONA. Si è lanciato con un parapendio dallo Skywalk sul Monte di Mezzocorona, da un'altezza di circa 900 metri, facendosi riprendere in un video diventato nei giro di poco virale e finito su "Welcome to Trento".

Un gesto da incoscienti, quello compiuto, "soprattutto in luogo come il Monte di Mezzocorona - riferisce il sindaco Mattia Hauser, intervistato da Il Dolomiti -. Sotto al ponte sospeso passano infatti i cavi della funivia: i rischi non sono quindi soltanto legati a chi si butta ma anche per l'incolumità degli altri", fa notare.

L'attrazione a Mezzocorona, di recente costruzione, è diventata tappa imperdibile per innumerevoli turisti (ma anche per i locali), tanto che "i passaggi in zona sono aumentati vertiginosamente", riferiva il primo cittadino il mese scorso tracciando un bilancio con cifre alla mano (QUI ARTICOLO).

Fra i vari escursionisti e curiosi, ora ad approdare in zona anche una persona con un parapendio, che ha ben pensato di lanciarsi nel vuoto: "Sebbene la pratica no sia regolamentata in maniera chiara, dal Comune abbiamo già da tempo provveduto a elaborare un'ordinanza che vieta in modo assoluto di oltrepassare il parapetto o di salirci con i piedi, vista l'estrema pericolosità di queste azioni".

Sul territorio sono stati apposti peraltro diversi cartelli, ignorati da chi ha compiuto il gesto, mostrandosi poi peraltro sui social, dove il lancio è stato condannato dai più: "Incosciente chi lo ha fatto - conclude amareggiato Hauser - soprattutto perché avrebbe potuto fare male a qualcuno. L'obiettivo ora è quello di rendere ancor più efficace l'ordinanza già esistente".