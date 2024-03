Cresce la presenza di Sait Coop in Alto Adige: inaugurato il primo punto vendita a Bressanone

Il nuovo store impiegherà inizialmente 14 dipendenti ma l'obiettivo è creare nuovi posti di lavoro. Oltre 40 i punti vendita in provincia di Bolzano, il vice presidente Sait Coop Georg Mair: "Ci consolidiamo come punto di riferimento per la comunità locale: massimo impegno nel contribuire alla vita economica e sociale della regione"

BRESSANONE. Si rafforza la presenza nel territorio altoatesino di Sait Coop, il consorzio delle cooperative di consumo trentine: a Bressanone è stato infatti inaugurato il primo punto vendita cittadino in via Stazione 32.

Alla cerimonia, tenutasi nel pomeriggio di ieri, hanno partecipato il presidente Sait Coop Renato Dalpalù, il vice presidente Georg Maier e il direttore generale Luca Picciarelli, oltre a Bettina Kerrer in rappresentanza del Comune.

Il punto vendita, che sorge nello spazio che prima era un'ex concessionaria, è distribuito su una superficie di circa 700 metri quadrati e offrirà una vasta gamma di prodotti alimentari e non solo: il reparto gastronomia presenterà un'ampia selezione di salumi e formaggi locali, mentre l'ortofrutta proporrà prodotti bio del territorio. L’area dedicata a pane e pasticceria assicurerà prodotti freschi di alta qualità e infine, nel reparto vini, sarà possibile trovare una ricca scelta di etichette altoatesine e nazionali.

Il nuovo store sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 7.30 alle 19.30 e dedicherà ampio spazio ai prodotti a marchio Coop, con l'obiettivo di assicurare alla clientela la possibilità di risparmiare con la garanzia di effettuare un acquisto sicuro, sostenibile, certificato e consapevole.

Saranno 14 i dipendenti impiegati inizialmente ma l'obiettivo, viene spiegato, è quello di contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro.

"Con questa nuova apertura Sait Coop rafforza ulteriormente la sua presenza in Alto Adige, ampliando la rete di servizi e consolidandosi quale punto di riferimento per la comunità locale – dichiara il vice presidente di Sait Coop Georg Maier - e tale crescita riflette il nostro costante impegno nel soddisfare le esigenze dei consumatori e nel contribuire in modo significativo alla vita economica e sociale della provincia e della regione. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito alla nascita di questo punto vendita, che spero possa diventare un luogo d’incontro privilegiato per tutti i cittadini di Bressanone".