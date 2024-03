Dalle badanti senza lavoro alle richiedenti asilo, aumentano le donne che dormono in strada: ''Una decina attendono un posto letto, due dormitori non bastano più"

TRENTO. Coperte e cartoni contro il freddo. Sono sempre di più anche in Trentino le donne che dormono in strada perché hanno perso tutto. Donne che si trovano in situazioni complesse e sempre più vulnerabili.

Per la maggior parte sono straniere, in alcuni casi vittime di violenza, richiedenti protezione internazionale, oppure donne sole, provenienti dall'Est Europa che hanno lasciato a casa i loro affetti in cerca di un futuro migliore e oggi si ritrovano per strada. Assistenti familiari senza un lavoro, perché il loro contratto si è interrotto, e non hanno più nessuno, nemmeno un tetto sotto cui stare.

Costrette quindi a vivere all’addiaccio, elemosinando cibo e spiccioli. Un fenomeno che fino a qualche anno fa era pressoché sconosciuto in Trentino e che invece oggi preoccupa. La Provincia, assieme ad altri enti e associazioni, ha deciso di costituire un “Tavolo donne” per cercare di capire e tenere monitorata la situazione.

Le “invisibili” si contano nei numeri raccolti allo sportello unico per un posto letto nell’accoglienza provinciale di bassa soglia dove l'aumento della povertà e delle disuguaglianze si tocca con mano. Ad oggi sono due le strutture che ospitano le donne: c'è la Casa della Giovane che opera da tantissimo tempo e che offre 30 posti letto per 365 giorni all'anno e Casa Paola che apre il 2 novembre e chiude a fine aprile (per la bassa soglia) offrendo con 14 posti letto un punto fondamentale per l'accoglienza femminile.

La struttura è portata avanti dagli Amici dei Senzatetto e fondata a Belvedere di Ravina nel 2015 da Pino Palatucci. Entrambe le strutture sono a Trento anche se un tempo almeno due posti di accoglienza a bassa soglia per donne erano presenti anche a Rovereto e gestiti dal Punto d'Approdo.

A preoccupare chi si occupa dell'accoglienza in questi ultimi tempi è la formazione di una lista d'attesa femminile. “Le due strutture sono piene – ci spiega chi si occupa dello sportello – e sono 9 le donne in lista che stanno attendendo un posto per non dormire all'aperto. Questa graduatoria in passato non era mai esistita, i numeri erano più contenuti e i servizi riuscivano a dare una risposta. Oggi invece non è più così”.

A Casa Paola ci sono donne non solo italiane ma che arrivano anche da Marocco, Serbia, Ucraina, Pakistan, Burkina Faso, Colombia e Romania. Un piccolo ma importante rifugio voluto da Pino Palatucci che ancora oggi è in prima linea per l'accoglienza assieme a due operatori.

“Abbiamo molte giovani al di sotto dei 30 anni – ci spiega – e spesso sono badanti che non hanno più una casa oppure migranti in attesa del permesso. La richiesta di accoglienza è sostenuta”.

Negli scorsi mesi la lista allo sportello per l'accoglienza era arrivata anche a contare una ventina di donne che chiedevano aiuto. E la situazione potrebbe peggiorare a fine aprile quando una delle due strutture, proprio Casa Paola, terminerà l'attività di dormitorio di bassa soglia. Rimarranno solo i 30 posti della Casa della Giovane e non saranno più utilizzabili i 14 della struttura di Ravina.