E' talmente ubriaco sulle piste da dover essere portato a valle dai carabinieri con il Toboga: sciatore finisce in ospedale

MADONNA DI CAMPIGLIO. Non solo illeciti legati a disattenzione, velocità o imprudenza, i carabinieri di Madonna di Campiglio negli ultimi giorni hanno dovuto confrontarsi anche con chi alza troppo il gomito. Un caso particolarmente eclatante è successo con un turista lituano. L'uomo stava sciando in una pista del comprensorio dello Spinale quando è stato trovato completamente ubriaco.

I militari dell'arma hanno subito verificato le sue condizioni di salute e visto lo stato in cui versava hanno imposto il suo trasporto a valle con il toboga (nome irochese di una slitta da trasporto usata da varie tribù di popoli nativi del Canada).

L'uomo è stato poi condotto al Pronto Soccorso di Tione di Trento. Questo comportamento gli è costata una sanzione di 330 euro, perché in violazione della nuova disciplina sulla sicurezza degli sport in montagna che vieta di sciare in stato di ebbrezza alcolica.

I controlli dei carabinieri hanno quindi interessato anche altri due turisti, questa volta senza sci ai piedi, che sono stati sanzionati poiché in stato di ubriachezza all’interno di un rifugio in quota. L’attenzione dei militari si è concentrata anche sul contrasto all’uso di sostanze stupefacenti: nel mese di gennaio sono state controllate sette persone e una di esse è stata trovata in possesso di sostanze illegali mentre si trovava in un rifugio in quota.

Altre quattro persone sono state sorprese in possesso di sostanze stupefacenti mentre trascorrevano dei momenti di “svago” in occasione dell’Apres-ski. Questo il bilancio di alcuni controlli effettuati negli ultimi giorni dai militari dell'Arma che sono coordinati dalla compagnia di Riva del Garda.