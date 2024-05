Grosso incendio e nube di fumo su Bolzano (VIDEO): “Evitare attività all'aperto”. In Trentino non si rilevano fumi dal rogo: "Pronti ad aiutare i colleghi altoatesini"

BOLZANO. Tenere chiuse porte e finestre, spegnere i sistemi di condizionamento e ventilazione ed evitare attività all'aperto per le prossime ore: sono queste le raccomandazioni fornite dalle autorità della Provincia di Bolzano dopo il grosso incendio che da questa mattina sta interessando parte della struttura che ospita l'azienda Alpitronic, leader mondiale nella produzione di colonnine di ricarica per auto elettriche, ai Piani di Bolzano (Qui Articolo).

Dal rogo, nella zona artigianale dei Piani, si è infatti levata una grossa colonna di fumo nero visibile anche a molti chilometri di distanza. Fumo che si sta diffondendo nell'area, facendo piovere a terra cenere e detriti sollevati dalle fiamme. “La popolazione – continua la Provincia – sarà informata attraverso i messaggi dell'Agenzia per la Protezione civile”.

Mentre le (complicate) operazioni di spegnimento proseguono (il Comune di Bolzano assicura che la l'incendio è attualmente sotto controllo), l'evolversi della situazione è tenuto sotto controllo anche dal ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Picchetto Fratin: “Le strutture del Mase – si legge in una nota del dicastero – sono in costante contatto con la Prefettura per aggiornamenti in tempo reale e rinnovano l'invito alla cittadinanza a seguire le istruzioni delle autorità competenti”.

Sul posto sono in azione i vigili del fuoco del Corpo permanente di Bolzano, insieme ai volontari di Bolzano-Città, Gries e Oltrisarco-Aslago. In azione anche i mezzi di soccorso e il medico d'urgenza anche se, dalle prime informazioni, pare che nessuno sia rimasto ferito. Il presidente della Provincia (e assessore alla Protezione civile) Arno Kompatscher sta valutando la situazione assieme all'assessore provinciale Luis Walcher, al vicesindaco di Bolzano Stephan Konder e all'assessora alla Protezione civile del Comune Johanna Ramoser.

I vigili del fuoco del Corpo permanente e l'Agenzia provinciale per l'ambiente e la protezione del clima stanno effettuando un prelievo di campioni a titolo precauzionale, aggiunge la Provincia di Bolzano, che verranno poi analizzati dall'Agenzia per l'ambiente.

In Trentino nel frattempo, assicura la Pat, per ora non si sono rilevati fumi dal rogo: “La Protezione civile trentina – si legge nella nota di Piazza Dante – sta monitorando l'eventuale presenza di fumi che dovessero giungere nel territorio della Provincia di Trento trasportati dai venti. Al momento questa eventualità appare esclusa. Non si registrano infatti anomalie nella qualità dell'aria da parte delle centraline Appa più vicine al confine provinciale a nord”.

“In ogni caso – conclude la Provincia – la Protezione civile trentina continua a monitorare la qualità dell'aria e rimane a disposizione con tutte le sue componenti, a partire dai vigili del fuoco permanenti e dai corpi dei volontari, se dai colleghi dell'Alto Adige dovesse giungere una richiesta di collaborazione”.