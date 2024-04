"L'orso ha sorpreso alle spalle un escursionista e l'ha seguito per un quarto d'ora". Il racconto dell'incontro. "Analizzata l'area per stabilire l'identità"

MOLVENO. "L'incontro tra un escursionista e un orso è avvenuto lungo la strada forestale che percorre la Valle delle Seghe, da baita Ciclamino al rifugio Croz dell’Altissimo". A riferirlo la Provincia di Trento, le autorità spiegano che il corpo forestale trentino ha effettuato i sopralluoghi e gli approfondimenti tecnici del caso.

L'incontro si è verificato sabato pomeriggio a monte dell'abitato di Molveno (Qui articolo). "Il racconto dell’escursionista, confermato dai reperti raccolti sul posto, è che durante la discesa a valle, un orso lo ha sorpreso alle spalle inseguendolo per oltre un quarto d’ora fino ad avvicinarsi a meno di due metri".

Durante questo periodo di tempo, l’escursionista "ha cercato di distanziare l’animale, percorrendo la strada indietreggiando per non perderlo di vista e cercando di spaventarlo, finché non si è dileguato nel bosco".

Le analisi genetiche sui reperti consentiranno nei prossimi giorni di stabilire l’identità dell’orso e verificare se in passato si sia reso protagonista di altri episodi.

"L’invito resta quello di attenersi alle buone norme di comportamento, suggerite dagli esperti nelle aree frequentate dai grandi carnivori e seguire i consigli sul sito dei Grandi carnivori" (Qui info)".