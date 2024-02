Maltempo, allerta rossa in Veneto e gialla in Trentino Alto Adige: rischio idrogeologico per le forti precipitazioni

L’avviso prevede dalle prime ore di domani, martedì 27 febbraio, precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Tali fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento