Maltempo in Trentino, in arrivo pioggia e forti raffiche di vento. Allerta gialla della Protezione civile: "Attenzione alle strade e ai corsi d'acqua"

TRENTO. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla sul Trentino. Sono attesi mediamente tra i 70 e i 100 millimetri, con punte di 140 millimetri, di pioggia con forti raffiche di vento. L'invito della Provincia alla popolazione è di prestare massima attenzione alle condizioni dei luoghi da percorrere, anche con i veicoli; evitare di immettersi in aree che presentino, o possono presentare, condizioni anomale o di pericolo; evitare di avvicinarsi ai corsi d’acqua, alle piste ciclabili prossime ai corsi d’acqua, a zone depresse (conche e sottopassi), alle rampe e ai versanti che possono subire smottamenti e di evitare di sostare sotto gli alberi, impalcature, cartellonistica, segnaletica, pali e nelle vicinanze di edifici con tetti instabili.

"Umide correnti meridionali, a tratti intense, interesseranno le Alpi fino al pomeriggio/sera di lunedì 1 aprile", spiega la Protezione civile. "Le precipitazioni sono attese più intense e diffuse nella tarda serata di oggi, sabato 30 marzo, nelle ore centrali pomeriggio di domenica 31 marzo e poi, soprattutto, dalla sera di domenica alle ore centrali di lunedì".

Entro la sera di lunedì 1 aprile "sono attesi mediamente 70 - 100 mm di precipitazione e localmente più di 140 specie sui settori occidentali e nelle zone di stau. Le precipitazioni risulteranno nevose mediamente oltre i 1700 - 2000 metri o localmente più in basso durante le fasi più intense e nelle valli più strette ed a fine evento; oltre 2000 - 2200 metri e soprattutto sui settori occidentali, potrebbero cadere più di 50 - 80 centimetri di neve mentre quantitativi inferiori sono attesi a quote inferiori".

Durante le fasi più intense e soprattutto nella tarda serata di oggi, sabato 30 marzo, le precipitazioni potranno assumere carattere temporalesco. I venti, nelle prime ore di lunedì, 1 aprile, sono attesi molto forti da sud sud ovest con

raffiche localmente superiori a 120 km/h alle quote più alte.

Le criticità potrebbero essere dovute principalmente a erosioni e smottamenti nel reticolo idrografico, ruscellamenti superficiali con possibili fenomeni di trasporto di materiale, allagamenti, esondazioni, frane e colate anche rapide e forti raffiche di vento.

"Queste criticità possono inoltre causare disagi e anche interruzioni sulla viabilità e sulla circolazione ferroviaria, nonché sulle reti, anche aeree, di comunicazione e di distribuzione di servizi". Sono state intensificate le attività di monitoraggio e le autorità seguono con attenzione l’evoluzione degli eventi e dei loro effetti al suolo, assicurando tempestività d’intervento se necessario.

I vigili del fuoco e il corpo forestale garantiscono, spiega la Provincia, il supporto al Servizio Bacini montani per l’effettuazione dei controlli sui corsi d’acqua, mentre il Servizio geologico è attivato per il monitoraggio del territorio. "Si ricorda inoltre di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000)", conclude la Protezione civile.