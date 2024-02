Maltempo in Trentino, torna la pioggia ed è allerta valanghe: pericolo marcato di grado 3

Torna a piovere già da questa sera in varie zone del Trentino. Domani quota neve in calo a 1.300 metri circa. Maltempo anche nel weekend

TRENTO. Rimane di “pericolo marcato di grado 3” il rischio valanghe in Trentino in queste ore e permane la massima attenzione rispetto a pioggia e neve.

Sono possibili valanghe spontanee, anche di grandi dimensioni, soprattutto sui pendii ripidi rocciosi. Nelle zone con tanta neve, nei canaloni ripidi le valanghe possono avanzare sino alle quote di media montagna.

Già un singolo escursionista può molto facilmente provocare il distacco di valanghe, principalmente già in seguito a un debole sovraccarico. I punti pericolosi si trovano soprattutto nelle zone ripide al di sopra del limite del bosco. Attenzione soprattutto nelle zone in prossimità delle creste, nelle conche e nei canaloni, come pure ai piedi di pareti rocciose e dietro ai cambi di pendenza soprattutto ad alta quota.

A comunicalo è la Provincia con una nota spiegato che nella giornata di oggi ci saranno deboli piogge intermittenti più probabili in serata e nella prossima notte.

Precipitazioni moderate a tratti diffuse sono invece previste per la giornata di domani con una quota neve in calo a 1.300 metri circa; oltre i 1.500 metri cadranno mediamente 10 - 25 centimetri di neve e quantitativi minori a quote inferiori.

Sabato, invece, saranno possibili deboli precipitazioni nevose oltre i 1.500 metri circa, mentre tra domenica e lunedì le precipitazioni saranno diffuse, con il limite della neve a 1.300 metri circa e localmente sotto.