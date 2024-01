Mamma e bimbi travolti da un'auto sul marciapiede: dimesso il più piccolo (di 4 mesi), in osservazione il maggiore (di 8 anni)

L'incidente questa mattina in via Einaudi, a Trento: secondo quanto ricostruito un'auto ha sbandato improvvisamente finendo sul marciapiede e travolgendo una donna con due bambini. Tutti e tre sono rimasti feriti

TRENTO. E' stato dimesso il più piccolo dei due bambini (rispettivamente di quattro mesi e otto anni) coinvolti nel terribile incidente avvenuto questa mattina (12 gennaio) in via Einaudi a Trento (Qui Articolo). Ancora in osservazione breve invece al Santa Chiara il maggiore, rimasto ferito insieme alla mamma 31enne nel sinistro.

Secondo quanto ricostruito, il più piccolo dei due bimbi sarebbe figlio di un'altra donna, presenta nella zona dell'incidente ma non coinvolta. L'allarme questa mattina è scattato attorno alle 8, quando un'auto è finita, per cause ancora da chiarire, sul marciapiede di via Einaudi falciando i tre.

Nell'area è stato trovato anche un passeggino distrutto nello schianto, nel quale è rimasta danneggiata anche l'auto finita in velocità contro la recinzione di una delle palazzine presenti lungo la via.

Subito sul posto è scattato l'allarme con l'arrivo di diversi mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine, per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto. L'auto infatti stava viaggiando nella corsia opposta al marciapiede dove si trovavano le persone coinvolte nel sinistro, sbandando poi improvvisamente e travolgendo la donna ed i due bimbi.

Per permettere le operazioni di soccorso, via Einaudi è stata temporaneamente chiusa al traffico.