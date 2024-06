Meteo, due giornate di bel tempo (con temperature in risalita) e dalla prossima settimana nuovo calo termico: ecco le previsioni

TRENTO. Dopo il maltempo che ha colpito il Trentino la scorsa settimana, negli ultimi giorni il miglioramento è stato graduale e nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 giugno ci sarà un ulteriore step migliorativo.

A confermarlo è l'ingegnere ambientale e membro di Meteo Trentino Alto Adige Giacomo Poletti che spiega come queste due giornate "saranno le due migliori della settimana", con Trento che probabilmente registrerà nella giornata di giovedì i primi 30°, mentre lo zero termico salirà a quota 3600/3700 metri.

Il tempo, conferma Poletti, sarà asciutto in tutte le vallate ampie, pur con qualche nube stratiforme di passaggio, con il rischio di piogge che resterà confinato sui gruppi montuosi quali Brenta e Lagorai.

Venerdì 7 giugno dovrebbe esserci invece un passaggio di pioggia serale mentre sabato 8 e domenica 9, seppur le previsioni non siano ancora chiare, "probabilmente saremo ancora in regime di aria calda, ma più umida e con il rischio di qualche pioggia da non escludere".

Guardando alla settimana prossima, spiega Giacomo Poletti, "da lunedì 10 e per i giorni successivi si prefigura un nuovo calo termico con il ritorno di piogge da definire, con periodi di caldo sopra media che sembrano esclusi fino al 16-17 giugno".