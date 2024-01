Molestie su una bambina, 75enne condannato per violenza sessuale: la vittima all'epoca dei fatti aveva 9 anni

I fatti sono avvenuti durante una vacanza in Val di Fassa. A finire arrestato per violenza sessuale un amico della famiglia

TRENTO. Sette anni di reclusione per violenza sessuale. E' questa la condanna per un uomo di 75 anni altoatesino per i fatti avvenuti in Val di Fassa che vedono come vittima una ragazza che all'epoca aveva 9 anni.

Un silenzio tremendo, causato dal dolore, quello che la giovane si è portata dentro per anni senza mai parlarne fino a quando però ha scoperto che non è stata l'unica ad essere molestata.

L'uomo era un amico del nonno e della famiglia e gli episodi di molestie sarebbero avvenuti durante una vacanza in Val di Fassa nel 2011. Durante l'assenza dei genitori approfittò per avvicinarsi all'allora bambina di soli 9 anni per palpeggiarla nelle parti intime.

Un episodio che la bambina, oggi ragazza, si è portata dentro per anni fino a quando scoprì che le stesse molestie avevano colpito anche la madre e la zia. La denuncia fatta da queste ultime non permise di aprire alcun fascicolo trattandosi di fatti molto vecchi.

A far scattare le indagini sono state invece le parole della giovane che ha raccontato alle forze dell'ordine tutto quello che le era successo. Nel corso del processo si venne anche a conoscenza che l'uomo nel 1996 era già stato arrestato per violenza sessuale su minore.

Nelle scorse ore in tribunale a Trento la sentenza: l'uomo, oltre alla condanna a 7 anni, dovrà anche pagare per danni 40 mila euro alla giovane vittima.