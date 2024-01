Non si ferma all'alt, abbatte la sbarra e poi si schianta nel tentativo di uscire dell'autostrada, gravemente ferito un 20enne

VITTORIO VENETO. E' in gravissime condizioni un ragazzo di 20 anni che vive ad Agordo che questa notte è stato vittima di brutto terribile incidente dopo aver tentato la fuga dalle forze dell'ordine. Il giovane si trovava alla guida della sua auto, una Jeep Renegade, quando non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri. Ha accelerato ed è entrato in autostrada, abbattendo la sbarra del casello. Poi ha provato a seminare le forze dell'ordine tentando di uscire al casello di Vittorio Veneto ma qui è avvenuto l'incidente.

All'altezza dello svincolo infatti l'auto non ha tenuto e il giovane ha sbandato centrando a grande velocità il guardrail. Un botto terribile e l'auto è rimasta gravemente danneggiata con la parte anteriore andata completamente distrutta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino. Subito si è attivata la macchina dei soccorsi con alcuni automobilisti che hanno dato l'allarme ed hanno aiutato il giovane nei primi momenti dopo lo schianto. Sono arrivati sul posto i vigili del fuoco, le ambulanze con medico e infermieri del Suem e l'elicottero che ha portato in emergenza il giovane all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

Sul posto anche la polizia stradale oltre ai carabinieri. Il giovane è originario della Romania ma vive ad Agordo, in provincia di Belluno.