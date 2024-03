Scia fuoripista e si schianta contro un masso, frattura vertebrale per un 49enne. Un 42enne fermato perché è troppo ubriaco e continua a cadere lungo il tracciato

Sequestrate anche diverse sostanze stupefacenti, mentre nel solo mese di febbraio sono stati oltre 20 gli interventi per incidenti sugli sci. Il bilancio dei carabinieri che lanciano un appello per invitare gli sciatori alla prudenza

BOLZANO. Un brutto infortunio per una 55enne mentre un 49enne è finito contro una roccia e ha riportato una frattura vertebrale. Diversi gli incidenti sulle piste da sci. Ma i carabinieri sono intervenuti anche sequestrare hashish e cocaina in alcuni bar e rifugi ma anche di fermare sciatori ubriachi lungo i tracciati dei comprensori altoatesini. Questo il bilancio di una serie di controlli effettuati nelle ultime settimane.

Nella giornata domenica 10 marzo i carabinieri sciatori di Nova Ponente sul comprensorio sciistico di Obereggen sono arrivati in soccorso di una donna della Repubblica Ceca, classe ’69, che, lungo la pista 8, nel cadere autonomamente, ha riportato una frattura scomposta del femore. L’immediato arrivo delle forze dell'ordine e del personale della croce bianca ha consentito di prestare i dovuti soccorsi alla turista, accompagnata poi all'ospedale per accertamenti del caso.

A fine febbraio invece si è verificato un grave incidente. Un turista, sempre della Repubblica Ceca, ha riportato una frattura vertebrale. Il 49enne aveva deciso di scendere fuoripista, ma ha perso il controllo degli sci e la discesa è finita contro un masso sporgente dalla neve.

Solo nel mese di febbraio il personale dell'Arma è intervenuta per gestire i soccorsi in oltre 20 incidenti, "la maggior parte dei quali - spiegano le forze dell'ordine - imputabili a imprudenza e imperizia degli sciatori. Eventi che non sembrano diminuire e i carabinieri continuano a prestare soccorso, ma anche a stabilire le varie responsabilità".

A inizio del mese di marzo invece sono stati predisposti una serie di controlli nei comprensori sciistici altoatesini. A entrare in azione anche le unità cinofile del Nucleo cinofili carabinieri di Laives per contrastare lo spaccio di droga nei bar nei rifugi in quota.

Nel contesto di queste operazioni, il 2 marzo, sono state sequestrare diversi quantitativi di sostanze stupefacente, hashish e cocaina, a volte abbandonato alla vista del personale in uniforme e, in altri casi, trovato addosso agli sciatori, tutti denunciati all’autorità amministrativa.

Le attività hanno anche consentito di deferire per ubriachezza diversi turisti; una persona è stata sanzionato sulla pista da sci "Reiterjoch". Pur procedendo a bassa velocità su un tratto pianeggiante, lo sciatore era stato visto finire a terra più e più volte. L’uomo, un trentino classe ’82, è stato multato: la sanzione va da 250 a 1.000 euro.

La stagione sciistica non è ancora finita e, con le abbondanti nevicate degli ultimi giorni e le imminenti festività pasquali, i carabinieri invitano alla prudenza "ma anche a mantenere una condizione psicofisica idonea a condurre gli sci; farsi male sulla neve è più semplice di quanto non si creda. Avviso gli sciatori che i controlli della normativa provinciale, ma anche sull’uso di alcolici e stupefacenti, sarà incrementato in un’ottica di tutela di chi ama e vuole praticare questo sport in totale sicurezza", conclude il tenente colonnello Stefano Esposito Vangone.