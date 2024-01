Tragedia sul lavoro, un operaio muore schiacciato da un tronco: la vittima è Grad Gavrila di 27 anni

La tragedia è avvenuta nel piazzale di una ditta in val di Non. Il 27enne è stato trovato dai colleghi schiacciato da un tronco. Troppo gravi le ferite, Grad Gavrila è morto

DON. Tragedia sul lavoro in Trentino, un operaio è stato trovato schiacciato da un tronco. A perdere la vita Grad Gavrila di 27 anni, originario della Romania e da anni trasferito in Italia.

L'allerta è scattata poco dopo le 17 di oggi, martedì 16 gennaio, in una falegnameria a Don in val di Non.

A lanciare l'allarme i colleghi che hanno trovato il 27enne sotto un tronco nel piazzale della ditta. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, dei vigili del fuoco di Don, con il supporto dei corpi di Amblar e di Fondo, e dei carabinieri.

L'area è stata isolata e messa in sicurezza mentre i pompieri hanno liberato il 27enne e hanno avviato la prima assistenza, poi le manovre per rianimare Gravila sono state continuate a lungo dal personale sanitario.

Purtroppo, le attività si sono rivelate vane. Troppo gravi le ferite e per il 27enne non c'è stato nulla da fare.

Il luogo è stato sottoposto a sequestro per consentire gli accertamenti dei tecnici dell'Uopsal che, con le forze dell'ordine, cercano di ricostruire la dinamica della tragedia.

Il 27enne è stato trovato infatti sotto un tronco vicino a una catasta ma in quel momento nessun altro operaio sarebbe stato operativo per movimentare il materiale. Si cerca di comprendere come il tronco abbia potuto travolgere Gravila.