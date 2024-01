Tragico incendio in una palazzina a Levico: morto un uomo del '64. Evacuati diversi residenti

Secondo le prime informazioni il rogo si sarebbe sviluppato al secondo piano di un'abitazione in via Dante, nel centro di Levico Terme: sul posto i vigili del fuoco di Trento, Pergine e Levico

LEVICO. Tragico incendio nel pomeriggio di oggi a Levico Terme: un rogo si è sviluppato al secondo piano di una palazzina in via Dante ed un uomo del '64 ha perso la vita.

Le cause del rogo sono ancora in fase di ricostruzione. Secondo le prime informazioni sarebbero state fatte evacuare in tutto una decina di persone mentre sul posto stanno operando i vigili del fuoco.

Dopo l'allarme nell'area si sono diretti anche i pompieri di Trento insieme ai colleghi di Pergine e Levico per spegnere al più preso le fiamme. Le autorità sono al lavoro per riportare la situazione in sicurezza e ricostruire quanto accaduto.