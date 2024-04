Trento, i carabinieri sventano una rapina in piazza della Portela: due giovani arresti

TRENTO. Sono due le persone arrestate a Trento nel weekend di Pasqua per una rapina avvenuta in piazza della Portela.

L’intensificazione dei servizi messi in campo dall’Arma, tra stazione mobile, pattuglie in borghese della ormai nota “task force” dedicata al centro cittadino e pattuglie con colori di istituto, ha infatti permesso – tra le altre cose - di sventare “in diretta” una rapina appena consumatasi in Piazza della Portella.

L'episodio è avvenuto sabato. Una pattuglia della radiomobile di Trento che in quel momento stava vigilando proprio quel quartiere, nel transitare in Piazza della Portela ha avuto modo di individuare un gruppo di ragazzi intenti a litigare animatamente: l’immediato intervento dei militari ha così permesso di separarli e di identificare due giovani, un cittadino guineiano di 27 anni e un cittadino gambiano di 25 anni, entrambi con alcuni precedenti penali, i quali sono stati trovati in possesso di un paio di occhiali da sole appena sottratti, tramite violenza e minacce, ad un uomo residente in provincia che in quel momento era lì presente assieme a loro.

Interrotta pertanto l’azione delittuosa, i Carabinieri, una volta ricostruiti con precisione i fatti e ricevuta la denuncia da parte della vittima, hanno accompagnato, in stato di arresto, i due giovani al carcere di Spini di Gardolo, dove hanno trascorso il fine settimana in attesa di giudizio.