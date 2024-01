Una slavina piomba sulla strada tra Trentino e Veneto. In azione i soccorsi per le verifiche e la messa in sicurezza

Il distacco nel primo pomeriggio di oggi tra l'Alpe Cimbra e il vicentino. Una slavina ha invaso la strada. Operatori sul posto per la messa in sicurezza

Foto d'archivio

ARSIERO. Una slavina si è staccata tra il Trentino e il Veneto, sono in corso le operazioni dei soccorritori per le attività tecniche e per escludere con certezza il coinvolgimento di persone.

Il distacco è avvenuto intorno alle 15 di oggi, domenica 14 gennaio, lungo la strada che collega passo Coe e la località Fiorentini.

L'evento, secondo le primissime informazioni, è stato localizzato sotto il rifugio Rumor dopo il valico Valbona.

Un forte rumore e poi la slavina è piombata fino a invadere anche la carreggiata. Immediato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorritori.

Sono in corso le attività per ripristinare la viabilità e per la completa messa in sicurezza dell'area per consentire la circolazione veicolare.

Negli scorsi mesi c'era stata invece grandissima apprensione per la grande frana che si era staccata a monte della statale 350 a interrompere la viabilità di un'arteria principale di collegamento tra Trentino e Veneto.

Gli interventi tra brillamento della roccia pericolante, ricostruzione della strada e sistemazione delle opere di sicurezza erano durate circa un mese. Una corsa contro il tempo e lavori record per salvare la stagione invernale sull'Alpe Cimbra e aprire la viabilità (Qui articolo).