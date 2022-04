Nasce la 'Stagione Regionale Contemporanea' tra Trento e Bolzano: "Un’unica rassegna, un solo abbonamento per sviluppare spettacoli dal vivo"

E' stato firmato il protocollo d’intesa tra Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino, volto a sviluppare la produzione dello spettacolo dal vivo, razionalizzare le risorse, favorire l’allargamento di pubblici e promuovere la crescita delle potenzialità artistiche. Il tutto per una cultura regionale. Bisesti: "Mai come ora la necessità di rendere ancora più ricca la proposta culturale del Trentino-Alto Adige si è fatta urgente"

TRENTO. "Il concetto di intelligenza collettiva è la chiave per leggere questa iniziativa. Ci stiamo dando delle possibilità nuove, non solo per la programmazione di spettacoli". Così il direttore del Centro Servizi Culturali S. Chiara Massimo Ongaro presenta un evento inedito che apre a sinergie e collaborazioni storiche a livello regionale: per la prima volta, Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara, Fondazione Haydn di Bolzano e Trento e Coordinamento Teatrale Trentino intrecciano le loro potenzialità artistiche, produttive e promozionali per dare vita a una programmazione teatrale e musicale di ampio respiro.

"Come possiamo esercitare al meglio il mandato? - commenta il presidente del Centro servizi culturali S. Chiara Sergio Divina - risparmiando sui costi dove possibile, ma soprattutto dare al pubblico la miglior offerta anche attraverso strade nuove. Abbiamo pensato a un’unica piattaforma e a un unico abbonamento".

In una doppia conferenza stampa a Bolzano e Trento, giovedì 21 aprile 2022, le principali istituzioni regionali per la produzione, promozione e diffusione dello spettacolo dal vivo hanno presentato i loro progetti congiunti.

"Mai come in questo periodo così complesso - sostiene l'assessore alla Cultura Mirko Bisesti - rappresenta un fattore strategico per lo sviluppo sociale ed economico della comunità e per il miglioramento del benessere individuale e collettivo. Mai come ora quindi la necessità di rendere organica e ancora più ricca la proposta culturale del Trentino-Alto Adige si è fatta urgente".





La valorizzazione delle eccellenze presenti e residenti sul territorio, il dialogo continuo tra le stagioni teatrali proposte, la produzione congiunta di spettacoli inediti, rientrano in una visione dello spettacolo dal vivo lungimirante perché dinamica e aperta al confronto.

"Un accordo istituzionale volto a sviluppare e favorire la produzione dello spettacolo dal vivo - prosegue l'assessore - razionalizzare le risorse attraverso forme innovative di programmazione, favorire l’allargamento di pubblici con un particolare riguardo alle nuove generazioni, avviare percorsi di avvicinamento e scambio culturale con i sistemi scolastici e il mondo universitario e promuovere la crescita delle potenzialità artistiche grazie alla pubblicazione di bandi e progetti di formazione mirati".

Una partnership come questa, tesa al continuo miglioramento qualitativo dell’offerta, nasce dalla profonda convinzione da parte dei quattro enti presenti che l’interazione e la contaminazione tra sensibilità e profili artistici differenti rappresenti il terreno più fertile per la nascita di progetti culturali innovativi e dal respiro internazionale.

"In quest’ottica sinergica - conclude Bisesti - si colloca un vero e proprio evento speciale: una forma di concertazione tra attori e orchestra che omaggerà Pierpaolo Pasolini, in occasione del centenario dalla nascita del grande intellettuale e poeta. Con questo ambizioso progetto, le principali istituzioni regionali dedicate allo spettacolo dal vivo sanciscono la loro ferma volontà di sviluppare e concretizzare produzioni teatrali e musicali congiunte di respiro nazionale".

Il protocollo di intesa tra Teatro Stabile Di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara E Coordinamento Teatrale Trentino 2022-2024

Nasce da questi presupposti il protocollo d’intesa tra Teatro Stabile di Bolzano, Centro Servizi Culturali Santa Chiara e Coordinamento Teatrale Trentino che è stato siglato dai presidenti dei tre enti, Giovanni Salghetti Drioli, Sergio Divina e Loreta Failoni. Un accordo istituzionale volto a sviluppare e favorire la produzione dello spettacolo dal vivo, razionalizzare le risorse attraverso forme innovative di programmazione, favorire l’allargamento di pubblici con un particolare riguardo alle nuove generazioni, avviare percorsi di avvicinamento e scambio culturale con i sistemi scolastici e il mondo universitario e promuovere la crescita delle potenzialità artistiche grazie alla pubblicazione di bandi e progetti di formazione mirati.

"Logiche di rete, di Regione, diventano finalmente non soltanto belle parole - dichiara l'assessora alla Cultura del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli - per di più eccessivamente e stancamente ripetute - tra istituzioni culturali ma fatto concreto che apre nuove direzioni da coltivare con forza e curiosità".

La creazione di programmazioni innovative per favorire l’osmosi tra i pubblici, la razionalizzazione delle risorse e un’offerta culturale ampia, diffusa e congiunta, trova immediata concretezza nella Stagione Regionale Contemporanea, che si svolgerà a Bolzano e Trento già partire dall’anno teatrale 2022/2023. Un’unica rassegna, un unico abbonamento per un cartellone che presenterà molteplici prospettive del teatro di ricerca tra cui spiccano i nomi di Emma Dante, Duncan Macmillan, Antonio Rezza e Romeo Castellucci.

"Inizia a delinearsi una nuova fisionomia di teatro stabile regionale - prosegue l'assessora - che può contare su istituzioni ed enti di altissimo livello culturale, capaci di coniugare attività formative, produttive e distributive. Un nuovo inizio che guarda a una dimensione internazionale nei linguaggi e nei contenuti".

Su questa linea inoltre, si colloca la piattaforma per la circuitazione dello spettacolo professionale regionale, promossa dai tre enti e sostenuta dalla Regione Trentino-Alto Adige che si occuperà della pianificazione, promozione e del sostentamento dello spettacolo professionale locale sul territorio regionale, ai fini di costruire una stagione di compagnie professionali locali.

Gli spettacoli selezionati – a seguito della pubblicazione di un bando – prenderanno parte a una tournée sul territorio regionale entro il 2022, con particolare riferimento alle stagioni organizzate dal Teatro Stabile di Bolzano a Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno, e dal Coordinamento Teatrale Trentino nella provincia di Trento e parteciperanno a un focus dedicato alle compagnie regionali nelle città capoluogo, negli spazi del Centro Servizi Culturali Santa Chiara a Trento e del Teatro Comunale a Bolzano.

La prima produzione congiunta tra Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento

In quest’ottica sinergica si colloca un vero e proprio evento speciale: una forma di concertazione tra attori e orchestra che omaggerà Pier Paolo Pasolini, in occasione del centenario dalla nascita del grande intellettuale e poeta. Un progetto che rappresenta la prima ideazione e coproduzione tra Teatro Stabile di Bolzano e Fondazione Haydn di Bolzano e Trento, ente culturale regionale per eccellenza.

Scritti Corsari e Lettere Luterane, ma anche la poesia del grande intellettuale, vengono riproposti in una nuova lettura con la drammaturgia di Leo Muscato e Laura Perini per attrici e attori e l’Orchestra Haydn diretta dal Maestro Marco Angius con musiche di Bach, Haydn, Ives e Barber.

Lo spettacolo inaugurerà le stagioni 2022/2023 dello Stabile di Bolzano al Teatro Comunale e al Puccini di Merano e quella del Centro Servizi Culturali Santa Chiara al Teatro Sociale di Trento e farà inoltre parte della programmazione della Fondazione Haydn. Con questo ambizioso progetto, le principali istituzioni regionali dedicate allo spettacolo dal vivo sanciscono la loro ferma volontà di sviluppare e concretizzare produzioni teatrali e musicali congiunte di respiro nazionale.