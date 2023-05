Il Conservatorio ricorda Lorenzo Corbolini, un concerto di violoncelli dedicato alla memoria del docente scomparso nel 2010 a soli 48 anni

Un momento molto atteso per il Conservatorio con il concerto dell'orchestra di violoncelli dedicato alla memoria di Lorenzo Corbolini

TRENTO. Il Conservatorio Bonporti di Trento si prepara per un momento molto atteso, il concerto dell'orchestra di violoncelli dedicato alla memoria di Lorenzo Corbolini, noto violoncellista dell'orchestra Haydn e già professore dell'ente di via San Giovanni Bosco prematuramente scomparso nel 2010 a soli 48 anni.

L'appuntamento è organizzato alle 18.30 di martedì 23 maggio all'Auditorium del Conservatorio. I professori di violoncello Margherita e Stefano Guarino suoneranno insieme ai loro studenti accademici e di livello propedeutico avanzato in un’orchestra di ben 14 violoncelli, presentando un programma di musiche originali scritte per questo ensemble, musiche che, come amici e colleghi, hanno avuto il piacere di amare, eseguire e condividere insieme a Corbolini.

Un concerto nell'anniversario della scomparsa e un appuntamento molto atteso per ricordare una figura importante e molto apprezzata nell'ambito musicale e culturale del Trentino. E ogni anno il Conservatorio dedica un evento alla sua memoria e al suo grande impegno per l'ente.

PROGRAMMA

Friedrich Gruetzmacher: Consecration Hymn op.65

Heitor-Villalobos: Bachianas Brasileiras n.1 (Introduzione “Embolada”, Preludio “Modinha”, Fuga “Conversa”)

David Popper: Requiem op.66 per ensemble di violoncelli e pianoforte (S.Guarino, pianoforte)

Heitor Villalobos: Bachianas Brasileiras n.5 per soprano e ensemble di violoncelli (Aria “Cantilena”, Danza “Martelo”; soprano solista M.Guarino)

Piero Guarino: Divertimento su un Capriccio di Piatti

Orchestra di Violoncelli

Veronica Beber, Giacomo Bertolini, Francesco Bocchi, Gabriele De Rosso, Giovanni Facchinelli, Sofia Filippini, Irene Gottardi, Margherita Guarino, Stefano Guarino,

Cagla Kurt, Filippo Massetti, Paola Rizzo, Emanuele Urciuoli, Matteo Zanetti.