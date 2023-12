''Mamma ho perso l'aereo'', i fan realizzano un trailer (perfetto, ecco il VIDEO) dove i due ladri tornano liberi e 30 anni dopo sfidano Kevin

TRENTO. Ci sono tutti: Kevin, la mamma, i ladri Harry e Mary, per non parlare del fratello del mitico personaggio interpretato da Macaulay Culkin, Buzz che in quel cult del 1990 infastidiva Kavin in tutti i modi ed ora, a 30 anni di distanza, sarebbe diventato un agente di polizia.

E' virale in queste ore un trailer per un ipotetico terzo film della serie Mamma ho Perso l'Aereo. Il titolo: Home Alone 3: Kevin’s Revenge (Mamma ho perso l’aereo 3: La vendetta di Kevin) ed è ambientato ai giorni nostri, nel 2024 a 34 anni di distanza da quel primo mitico film che ha conquistato il mondo.

Il trailer, che è stato realizzato da un canale YouTube di fan trailer ed è stato approvato da una larga parte di fanbase, riparte dal finale del secondo film, Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York, quando i ladri Harry e Marv (Joe Pesci e Daniel Stern) vengono arrestati e rinchiusi in un carcere di massima sicurezza. I due escono di prigione e inviano un biglietto di Natale al loro acerrimo nemico, Kevin, che dopo 32 anni (il secondo film è uscito nel 1992) è diventato un uomo ed è pronto alla resa dei conti.

Il trailer è stato realizzato con spezzoni di altri film recenti e qualche ricostruzione ''artificiale'' ma è assolutamente godibile e in questo periodo di Natale può strappare qualche sorriso nella speranza che chissà, davvero, arrivi, prima o dopo, un terzo film di questa fortunata ''serie''.