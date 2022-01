Dal caro bollette al calo del fatturato, il grido di allarme dei gestori delle piscine: ''Siamo disperati, saremo costretti a chiudere le attività''

Lettera aperta sottoscritta da numerosi gestori delle piscine in diverse zone del Trentino che non riescono più ad andare avanti. "Siamo davvero disperati e in mancanza di un intervento urgente saremo costretti a chiudere l’attività. Anche se siamo in piena stagione invernale, anche se abbiamo i corsi avviati e centinaia di abbonati. Agonisti e non, giovani, anziani, neonati, gestanti, infortunati in fase di riabilitazione. Tutti, indistintamente dovranno rimanere a casa"