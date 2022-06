Taglio del nastro per il factory showroom della Silvelox: ''In Trentino ci saranno una trentina di nuove assunzioni''

CASTELNUOVO. Taglio del nastro del nuovo factory showroom della Silvelox, azienda che produce porte e portoni blindati, forte di un export a livello mondiale, fino in Cina. E la prospettiva è quella di assumere una trentina di persone.

"La nostra famiglia - ha spiegato Silvano Lamberti, presidente di Silvelox - venendo da Brescia, si è integrata molto bene con le aziende del territorio. All'inizio i problemi non sono mancati, ma siamo riusciti a proseguire con ottimismo. Nel prossimo futuro intendiamo assumere una trentina di persone. Il fatturato è in notevole aumento e puntiamo ad acquisire nuove quote di mercato. Il nostro segreto? Essere sempre sul pezzo, alzandosi un'ora prima e lavorando un'ora di più".

Lo stabilimento di Castelnuovo occupa circa 80 persone, destinate ad aumentare nei prossimi mesi. Fondata nel 1961 nel corso degli anni, l’azienda è cresciuta esponenzialmente diversificando e ampliando la propria produzione e trasformandosi in vera e propria realtà industriale.

Nel 2018 diventa Silvelox Europe e assume il ruolo di punto di riferimento nella realizzazione di porte per garage e porte d’ingresso di alta gamma, con la massima personalizzazione, vantando una posizione di leader sul mercato italiano ed estero con un marchio sinonimo di eccellenza e prestigio.

Nel 2019 avviene la fusione tra Silvelox Europe e Seip per creare un gruppo industriale unico per completezza di gamma, per le porte e garage che per le porte d’ingresso, nel mondo residenziale, in grado di dare soluzioni tecniche complete e un’unicità distintiva nella personalizzazione del prodotto.

Un contesto aziendale che, mantenendo le specificità produttive di Silvelox e Seip, si propone al mercato in modo sinergico con una visione globale di crescita attraverso lo sviluppo di una rete commerciale unica, una logistica integrata con i due stabilimenti produttivi di Castelnuovo e di Remedello (Brescia), con le loro specificità e caratterizzazioni.

All'inaugurazione di oggi, venerdì 10 giugno, presenti anche il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, con gli assessori Achille Spinelli e Stefania Segnana, molti parlamentari trentini, i rappresentati delle amministrazioni locali e delle realtà economiche.

Il presidente Fugatti ha confermato la vicinanza della Provincia all'importante realtà locale, ha salutato i lavoratori, visitando l'intero stabilimento, complimentandosi con la famiglia Lamberti. L'assessore Spinelli ha evidenziato quanto sia difficile fare impresa e innovazione, anche e soprattutto in Valsugana. Ha evidenziato inoltre il problema della carenza di addetti nel settore, che pesa su molte aziende trentine in questo momento. "La Provincia - ha detto Spinelli - garantisce la sua vicinanza ad aziende come queste che valorizzano il territorio".