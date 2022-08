Elezioni, i candidati trentini del M5s al proporzionale: il capolista è Rudi Tranquillini, seguono Monica Pizzuto e Maurizio Dal Bianco

Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto e Maurizio Dal Bianco sono i candidati del Movimento 5 Stelle in lista al Proporzionale della Camera dei deputati. Marini: “Al momento sono in via di definizione i candidati del Maggioritario”

Da sinistra Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto e Maurizio Dal Bianco

TRENTO. Sono Rudi Tranquillini, Monica Pizzuto e Maurizio Dal Bianco i candidati del Movimento 5 Stelle che sono stati messi in lista al Proporzionale della Camera dei deputati del Trentino-Alto Adige (che non elegge senatori al proporzionale).

“Al momento sono in via di definizione i candidati del Maggioritario – avverte il consigliere provinciale Alex Marini – ma saranno tutti legati al territorio. Le candidature saranno definite al più tardi lunedì mattina”. In altre parole non dovrebbe esserci nessuno dei nomi scelti dal Capo politico nonché ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte.





Per quanto riguarda i candidati pentastellati al proporzionale della Camera il capolista è Rudi Tranquillini: storico attivista residente in Vallagarina e già candidato alle scorse elezioni nazionali per il Movimento 5 Stelle. Tranquillini ha insegnato nell'ultimo anno in una scuola superiore di Tione ed è anche docente all’Università di Bolzano.

La naturopata Monica Pizzuto invece è subentrata ad Alessia De Vita che in un primo momento ricopriva il secondo posto nella lista. Infine c’è Maurizio Dal Bianco, consigliere comunale di Levico Terme che vanta già due mandati ma per le regole del M5s può candidarsi per il Parlamento. Dal Bianco è un professore di educazione fisica e istruttore di tennis.