Fraccaro posta Conte nei panni di Salvini al Papeete? La spiegazione del deputato a il Dolomiti: “Un semplice errore, non c'è nessuna provocazione”

TRENTO. “Non c'è nessuna provocazione, è stato semplicemente un errore”. Sono queste le parole di Riccardo Fraccaro, deputato 5Stelle eletto in Trentino ed ex ministro, dopo che nelle ultime ore sul suo stato Whatsapp era apparso un fotomontaggio con Giuseppe Conte nei panni di Matteo Salvini al Papeete. Immagine che il pentastellato ha poi prontamente rimosso ma non prima che la notizia facesse il giro del web.

Nel fotomontaggio infatti, l'ex premier è rappresentato tra due dj (e con in mano un mojito) nello stabilimento di Milano Marittima, richiamando quindi direttamente l'immagine del leader del Carroccio quando, nel 2019, aveva staccato la spina al governo gialloverde proprio dal Papeete.

“Riguardo il fotomontaggio apparso sulla mia storia Whatsapp – dice però il pentastellato – tengo a precisare che l'immagine mi è arrivata dalle chat ed è inavvertitamente finita sul mio stato”. Un errore insomma e non, come poteva in un primo momento apparire, una provocazione lanciata dopo la crisi di governo innescata ieri dal Movimento 5 Stelle (Qui Articolo).

In questa fase quindi, ha chiesto il Dolomiti a Fraccaro, si conferma il pieno appoggio a Conte e al M5s? L'unica risposta del deputato è stato un pollice in su.