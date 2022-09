Il vicepresidente del Patt, Conci, al gazebo della Lega si fa fotografare abbracciato a Cattoi. Panizza: "Serve più prudenza ma siamo lontani da abboccamenti''

TRENTO. Il vicepresidente del Patt, Lorenzo Conci, abbracciato all'onorevole Vanessa Cattoi e ad altri militanti, al gazebo della Lega a Calliano. A poca distanza il cartello “Il 25 settembre voto Lega”. La foto è stata pubblicata su Facebook dall'onorevole leghista ma poco dopo è sparita. Forse è stato fatto notare ai diretti interessati che un'immagine di questo genere non è molto indicata soprattutto in campagna elettorale. Che qualcuno, insomma, all'interno del partito autonomista guardi verso destra meglio non farlo troppo risaltare in queste settimane. Le elezioni sono tra 24 giorni e gli autonomisti devono dimostrarsi uniti attorno al progetto con l'Svp e Progetto Trentino (Che comunque sta governando con il centrodestra).

I social, però, non perdonano. Non si stratta di una foto "rubata" e in pochissimo tempo l'immagine del vicepresidente del Patt assieme agli esponenti leghisti e stata fatta girare sui social e sulle varie chat mandando in subbuglio la base autonomista.

“Io presumo – spiega Franco Panizza a Il Dolomiti - che Conci in quanto sindaco di Calliano sia passato per caso davanti al gazebo della Lega e che l'onorevole Cattoi l'abbia chiamato per salutarlo e poi abbiano fatto una foto assieme. Detto questo, comunque, posso solo dire che bisogna essere molto prudenti in queste situazioni, soprattutto in campagna elettorale perché ogni foto può essere strumentalizzata”.

Franco Panizza ha voluto “garantire che nessuno del Patt voterà la Lega” ed ha spiegato che Lorenzo Conci sia in campagna elettorale che su tutti gli altri fronti “è impegnato per sostenere i candidati delle Stelle Alpine e non quelli leghisti”.

“Su questo non ho alcun dubbio – prosegue il presidente del partito - oggi il Patt è ben lontano da accordi o abboccamenti con il centrodestra, con la Lega o chi per essi. Stiamo portando avanti la nostra proposta autonomista distanti dai blocchi nazionali”.

Proprio ieri il Patt ha presentato assieme all'Svp e a Progetto Trentino i candidati in vista del 25 settembre.

“Stiamo portando avanti la nostra campagna elettorale – conclude Panizza – e lo stiamo facendo tutti con convinzione sicuri di essere l'unico voto utile per il Trentino e lo dico anche sulla base dell'esperienza a Roma che io stesso ho avuto in passato. Questa è la verità e la ribadiscono come presidente del Patt e suo garante”.