L'ex leghista Ivano Job passa a ''Coraggio Italia'' e al Dolomiti spiega: ''Stiamo lavorando ad un progetto di centro per le prossime provinciali''

Consigliere provinciale eletto con la Lega Salvini, lo scorso anno ha deciso di lasciare il partito. Ora la decisione di aderire al movimento di Brugnano: "In vista delle elezioni provinciali stiamo lavorando al progetto di 'Moderati'"

TRENTO. Ivano Job è il nuovo delegato provinciale di Coraggio Italia. E' lo stesso consigliere provinciale a comunicarlo spiegando di lavorare da diverso tempo assieme ad altri “ad un progetto di centro con 'Noi Moderati' anche in vista delle elezioni provinciali del prossimo anno”.

Ivano Job nell'aprile del 2021 aveva deciso di lasciare la Lega Salvini dopo quasi 30 anni di militanza. A il Dolomiti aveva spiegato: “Non posso continuare in un partito nel quale ormai non mi riconosco più. Detto questo, vado nel misto e rimango un leghista della prima ora”. (QUI L'ARTICOLO)

A distanza di poco più di un anno Job, ha spiegato sempre a il Dolomiti di lavorare assieme ad altri in Trentino al progetto di “Noi Moderati” la cosiddetta “quarta gamba” del centrodestra a cui fanno parte oltre a Coraggio Italia di Brugnaro, che vede l'onorevole Michaela Biancofiore candidata per il centrodestra nel collegio senatoriale di Rovereto, “Noi con l'Italia” di Maurizio Lupi e “Italia al Centro” di Giovanni Toti.

“Stiamo portando avanti da qualche mese – spiega Job – un lavoro anche in vista delle provinciali con alcuni rappresentati di centro. La candidatura dell'onorevole Biancofiore ha accelerato questo processo ed abbiamo preso la palla al balzo per uscire allo scoperto”

Coraggio Italia, il movimento a cui Job ha aderito, ha già iniziato a svilupparsi in Alto Adige mentre in Trentino vedrà come delegato proprio Ivano Job.

In consiglio provinciale Job dovrà rimanere nel gruppo misto visto che un solo rappresentate di un partito non può creare un gruppo. “Stiamo lavorando alle provinciali ed abbiamo con noi già un buon gruppo di persone”.