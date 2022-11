Morte di Roberto Maroni, Fugatti: ''Se ne va un pezzo di storia della Lega'', Savoi: ''Riposa in pace grande Barbaro Sognante”

L'esponente leghista è morta questa notte alle 4. " chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto: 'Bene'. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico" così la famiglia ha comunicato sulla pagina Facebook di Roberto Maroni la sua morte avvenuta nella casa di Lozza

Nella foto (tratta da Fb Savoi) : Erminio Boso, Roberto Maroni, Maurizio Fugatti e Alessandro Savoi

TRENTO. Sono molti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore per la morte di Roberto Maroni. Esponente in prima linea della Lega nel corso degli anni ha ricorperto importanti incarichi di governo.

“Questa notte alle ore 4 il nostro caro Bobo ci ha lasciati. A chi gli chiedeva come stava, anche negli ultimi istanti, ha sempre risposto: 'Bene'. Eri così Bobo, un inguaribile ottimista. Sei stato un grande marito, padre e amico". Così la famiglia ha comunicato sulla pagina Facebook di Roberto Maroni la morte dell'ex ministro avvenuta nella casa di Lozza, un paese del varesotto.

“Roberto ci ha lasciato questa mattina dopo aver lottato a lungo contro una brutta malattia” ha scritto in un post su Facebook il presidente Maurizio Fugatti.

“Oggi - scrive - se ne va un pezzo di storia della Lega, un eccellente governatore e ministro dell'interno che ha servito le istituzioni con passione e lungimiranza. Ciao Bobo, che la terra ti sia lieve”.

A ricordare Roberto Maroni anche il consigliere provinciale Alessandro Savoi. “ Ciao Bobo. Fa' buon viaggio” sono le parole dell'esponente leghista trentino. “Riposa in pace grande Barbaro Sognante” scrive Savoi sui social allegando una foto in cui è ritratto Maroni a fianco di Savoi, Fugatti e di Erminio Boso scomparso nel 2019. “Da Lassù proteggi tutti noi Leghisti” conclude sempre Savoi.

“Grande segretario, super ministro, ottimo governatore, leghista sempre e per sempre. Buon vento Roberto” sono invece le parole di Matteo Salvini.