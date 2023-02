Dopo le Regionali Fratelli d'Italia vola sopra il 31% nei sondaggi. Lega e Forza Italia sempre più giù. M5S secondo partito

TRENTO. Le elezioni regionali hanno dato l'ennesima spinta a Fratelli d'Italia che nei sondaggi oggi raggiunge il record storico di 31 punti percentuali, il 5% in più rispetto alle elezioni politiche che l'avevano visto trionfare a fine settembre.

Il risultato è certamente frutto di vari fattori che uniti portano Giorgia Meloni e il suo partito a un livello di gradimento altissimo che si traduce nel quadruplo dei voti degli alleati di governo Lega e Forza Italia entrambi in continuo calo. Tra i fattori determinanti una linea di governo che sta convincendo, evidentemente, sempre più italiani (anche i più spaventati dalla vittoria della destra in questo momento sono in qualche modo rassicurati da un percorso che pare restare nel solco del precedente governo Draghi, con una linea atlantista ed europeista ben tracciata). E poi ci sono gli alleati di governo che sono ormai vittime dei loro leader con un Salvini sempre meno credibile e con un seguito in continuo calo e un Berlusconi che sta riuscendo a fare altrettanto, imbarazzando il mondo con le sue uscite sull'Ucraina.





L'indiscutibile successo di Fratelli d'Italia alle ultime regionali in Lombardia e Lazio, poi ha rafforzato ulteriormente la premier e il suo partito. Ecco che quindi, oggi, per i sondaggi Ixè, Fratelli d'Italia si attesta al 31,1% (+5 rispetto a settembre e +1% rispetto a prima delle regionali) mentre la Lega scende al 7,6% (-1,2% rispetto alle politiche e -0,2 rispetto a prima delle regionali) e Forza Italia al 6,7% (-1,4% rispetto alle politiche e -0,8% rispetto a prima delle regionali).

Le opposizioni, dal canto loro, fanno opposizione a loro stesse e così il Movimento 5 Stelle è ormai stabilmente secondo partito italiano con un sorpasso del Pd, che pure è leggermente cresciuto negli ultimi mesi viste anche le primarie. Il partito di Conte oggi è dato al 17,3% con una crescita di 1,8 punti rispetto alle politiche e un calo dello 0,7% rispetto a rima delle regionali. Il Pd è al 16,9% con un calo rispetto alle politiche del 2,2% e una crescita a prima delle regionali dello 0,2%. Insomma i due principali avversari del governo di destra rappresentano entrambi poco più della metà di Fratelli d'Italia. In continuo calo Azione/ItaliaViva oggi dato al 6,6% (era al 7,8% a settembre e al 7,5% a inizio febbraio). Sinistra Italiana/verdi oggi sono dati al 4,2%. +Europa al 2,1%.