Salvini ci riprova e rilancia Fugatti: ''Ha governato benissimo, stravincerà le elezioni''. Peccato che ora le carte le dà Fratelli d'Italia

TRENTO. Salvini ci prova da un po' di tempo a rilanciare la figura di Maurizio Fugatti come candidato presidente della coalizione di centrodestra in Trentino. Il problema è che lui stesso ormai conta meno del 10% e che le decisioni vere spettano a Giorgia Meloni e a Fratelli d'Italia (stando ai sondaggi la Lega è sotto l'8% e Fratelli d'Italia sopra il 31%) e dunque se Fugatti sarà, dipenderà esclusivamente da un via libera (previo accordo) con i colleghi di maggioranza.

Oggi, comunque, è arrivato l'ennesimo endorsement del leader della Lega: "Maurizio Fugatti ha amministrato bene in questi anni. In un recente sondaggio di Ipsos più del 60% dei trentini si è detto soddisfatto della sua guida a capo della Provincia autonoma di Trento. Siamo convinti che stravincerà le prossime elezioni di ottobre con il sostegno della Lega, del centrodestra e delle liste autonomiste''. Queste dichiarazioni arrivano dopo l'incontro tra lo stesso Salvini e il presidente della Pat durante il quale i due avrebbero discusso di infrastrutture. Guarda caso di tutte tranne dell'unica che è da sempre il cavallo di battaglia della Lega in Trentino, pur essendo un'opera osteggiata da gran parte della popolazione soprattutto nella ''veste'' leghista (con uscita a Rovereto Sud).

''Mi sono confrontato con il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle grandi infrastrutture di cui ha bisogno il Trentino - ha dichiarato in una nota Salvini -. Abbiamo fatto una riflessione sul percorso da seguire per quanto riguarda il project financing dell’autostrada A22 e sulla realizzazione del by-pass ferroviario di Trento i cui lavori sono stati assegnati pochi giorni fa. Abbiamo poi fatto il punto sullo stato dell’arte progettuale e sulla volontà di realizzare il trasporto ferroviario Rovereto – Riva del Garda, l’interramento della ferrovia a Rovereto e l’elettrificazione della linea della Valsugana''.

Poco dopo è arrivato il plauso del commissario della Lega Trentino Diego Binelli: "Bene il confronto che c’è stato tra il ministro Matteo Salvini e il Presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti sulle grandi infrastrutture di cui il Trentino ha bisogno. È l’ennesima dimostrazione come la Lega al Governo e in Provincia lavora intensamente per velocizzare nel più breve tempo possibile e dare le risposte sulla viabilità e sulla mobilità che i trentini chiedono da decenni. Bene poi la conferma di Salvini per la ricandidatura di Fugatti alle prossime elezioni di ottobre. Come ha ricordato il segretario della Lega con Maurizio si vince perché ha governato bene il Trentino in questi anni".