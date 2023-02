Il sondaggio della Lega promuove (di nuovo) Fugatti: “Con la lista del presidente puntiamo ben oltre il 20%”. La mossa di Binelli per convincere Fdi

La Lega ha commissionato un nuovo sondaggio sul gradimento dell’operato della Giunta, curiosamente l’8% degli intervistati ha detto di non conoscere Fugatti (a maggio 2022 erano il 6%). Binelli: “Proseguiamo nel nostro cammino auspicando che Fratelli d’Italia percepisca l’importanza di avere un candidato che gode dell’appoggio del 65% dei trentini”

TRENTO. Francesca Gerosa o Maurizio Fugatti? Fratelli d’Italia o Lega? In Trentino c’è ancora incertezza su chi dovrà rappresentare la coalizione della Destra alle prossime elezioni Provinciali. Nel frattempo il partito di Matteo Salvini, anche per mettere pressione agli alleati, sta perfezionando un accordo con il Patt (ormai dovrebbe essere questione di pochi giorni) mentre la sezione locale del Carroccio ha deciso di rendere pubblici i risultati di un sondaggio realizzato da Ispos.

Il sondaggio, commissionato dalla Lega, arriva a pochi mesi di distanza rispetto a quello realizzato a maggio dello scorso anno. In questo caso, un campione di 600 possibili elettori trentini (più o meno le stesse persone sentite nel 2022), sono stati intervistati nella settimana che va dall’11 al 18 gennaio.

Esattamente come nel 2022 il 65% degli intervistati ha dato un giudizio positivo sia alla Giunta che al presidente Fugatti, quest’ultimo leggermente più apprezzato dei suoi assessori. Il 27% degli intervistati ha un’ottima opinione del presidente della Provincia, mentre il 38% ha espresso un giudizio “sufficiente”. Per il 18% invece, l’operato di Fugatti è stato “insufficiente” e il 17% ha un giudizio “pessimo”. Curiosamente l’8% degli intervistati ha detto di non conoscere Fugatti, a maggio 2022 erano il 6%.

Interessanti i sondaggi sul gradimento di un’ipotetica “lista del presidente” da schierare alle Provinciali. Fra gli intervistati il 4,9% dichiara di essere certo di votarla con una “cassa di espansione probabile” fino al 16%. Secondo Ipsos questi dati potrebbero essere persino sottostimati.

“Rispetto all’ultimo sondaggio c’è stato persino un miglioramento – osserva il commissario leghista Diego Binelli – questo ci convince ulteriormente del fatto che Fugatti sia la scelta giusta per la guida della Provincia anche nel 2023. Inoltre, la Lega assieme alla lista del presidente rappresentano ampiamente una buona fetta dell’elettorato del Centrodestra”.

A proposito della lista del presidente Binelli conferma che sarà guidata da Achille Spinelli, l’attuale assessore “tecnico” allo Sviluppo economico. E se Fugatti non sarà a capo della coalizione? “Allora non credo che Spinelli sarà alla guida della lista ma dovrebbe essere lui a rispondere a questa domanda”. Il commissario della Lega in Trentino comunque si dice fiducioso di riuscire a mettere insieme tutti i pezzi della coalizione, compreso quindi il partito di Giorgia Meloni.

“La Lega e la lista presidente puntano ben oltre il 20%. D’altra parte – conclude Binelli – il mandato della coalizione è chiaro, proseguiamo nel nostro cammino auspicando che Fratelli d’Italia, vedendo questo sondaggio, percepisca l’importanza di avere un candidato che gode dell’appoggio del 65% dei trentini”.