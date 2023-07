Provinciali, il sondaggio: Fratelli d’Italia al 20%, il Pd al 18% e la Lega è solo quarta. Il miglior candidato della Destra? Sergio Divina

Secondo il sondaggio realizzato da Winpoll per ViViItalia Tv gli elettori di Centrodestra preferirebbero come candidato presidente l’ex senatore leghista Sergio Divina (49%), staccati Fugatti e Gerosa fermi rispettivamente al 39% e al 12%

TRENTO. Il Trentino si sta preparando alle prossime elezioni Provinciali del 22 ottobre, per questo dalle parti di Piazza Dante è tempo di sondaggi. Per l’appunto ViViItalia Tv ha commissionato una serie di sondaggi a Winpoll, società di riferimento anche per il Sole 24 Ore, che ha intervistato 850 trentini (tra 11-14 luglio).

Con gli indecisi (sommati a chi ha dichiarato che non andrà a votare) che si attestano al 37%, il primo partito risulta essere quello di Fratelli d’Italia con il 20%. Segue il Pd al 18% mentre il Patt (a cui però sono stati sommati i voti di Autonomisti Popolari e Progetto Trentino) si fermerebbe all’11%. Solo quarta la Lega al 10%. Il dato che sorprende è la sostanziale tenuta del Movimento 5 Stelle (7%) con i Verdi che si attestano al 6% e Onda Civica di Filippo Degasperi (sostenuto da Unione popolare) al 4%. Questo è lo stesso risultato che potrebbe raggiungere la Civica dell’assessore ai trasporti Mattia Gottardi. Upt, Azione e Forza Italia vengono date tutte al 3%. Seguono Trentino Autonomista Libero, Casa Autonomia, Noi Moderati e Italia Viva (2%); Democrazia Sovrana e Popolare, Futura e Udc (1%).

Analizzando le possibili intenzioni di voto, dalla somma dei diversi schieramenti, la coalizione di Centrodestra unita conquisterebbe il 49% dei consensi, centrando così anche il premio di maggioranza. Un risultato che secondo i sondaggisti sarebbe alla portata anche senza il contributo del Patt.

La nota che accompagna il sondaggio spiega che: “Nel caso che Fugatti vada alle elezioni con uno schieramento ricompattato solo sui suoi fedelissimi, il risultato sarebbe soccombente rispetto a quello del Campo Democratico (29% contro il 35%). Viceversa, Fratelli d’Italia potrebbe giocarsi il proprio patrimonio elettorale anche alleandosi ad altri partiti, specie se nella figura di candidato governatore dovesse scendere in campo una figura autorevole e di riconosciuta capacità politica come l’ex senatore Sergio Divina”.

Stando al sondaggio, in qualità di candidato presidente, l’ex senatore leghista raccoglierebbe circa il 25% dei consensi, lo stesso dato del presidente uscente Maurizio Fugatti, invece Francesco Valduga (Centrosinistra autonomista) sarebbe più staccato al 18%. Francesca Gerosa viene data solo all’8%. La differenza però si fa più marcata fra gli elettori di Centrodestra: qui la vittoria per Divina è schiacciante con il 49% delle preferenze rispetto al 39% di Fugatti e al 12% di Gerosa.