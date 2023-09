Elezioni in Trentino, per il sondaggio è testa a testa tra Valduga e Fugatti: ecco i dati e quanto sono noti i diversi candidati

TRENTO. Che la partita si sia decisamente riaperta è sensazione forte girando per le strade e parlando con le persone. La scelta di puntare su Fugatti presidente e non su un cambiamento nel blocco del centrodestra è stata mal digerita da tanti sia in casa Fratelli d'Italia che in casa Lega per non parlare degli autonomisti che sono stati spostati a destra e si ritrovano abbracciati con chi veniva promesso loro non avrebbe mai fatto parte della coalizione. In questi giorni spuntano i primi sondaggi e TermometroPolitico ha stilato questo qua sotto.

Di fatto i due blocchi di centrodestra e centrosinistra sono appaiati con un leggero vantaggio per il candidato presidente Valduga su Fugatti. Molto bene Sergio Divina che supera in maniera decisa il 13%. Sergio Rizzo con Democrazia popolare e sovrana viene dato addirittura al 6% tallonato dal Movimento 5 Stelle con Alex Marini al 5%. Fuori dai giochi apparirebbe Filippo Degasperi con il 2%.

La partita, spiega Termometropolitico, ''è quindi piuttosto contendibile. E i sondaggi elettorali del Termometro Politico lo dimostrano: in leggero vantaggio, con il 36%, vi sarebbe Francesco Valduga, già sindaco di Rovereto, per il centrosinistra. Supera di poco Maurizio Fugatti, con il 35%. Quest’ultimo deve affrontare la concorrenza di Sergio Divina, già senatore leghista e conosciuto sul territorio, che ora è appoggiato da una sua lista e da Alternativa Popolare.

Ottimo il dato per Marco Rizzo, di Democrazia Sovrana Popolare. Il leader nazionale della formazione avrebbe il 6%, davanti a Alex Marini per il Movimento 5 Stelle, al 5%. Dietro, al 2%, Degasperi di Unione Popolare e alleati della sinistra radicale.







Quindi ecco la notorietà dei vari candidati. Tra questi vi è anche Elena Dardo, di Alternativa che si candida con un movimento nato tra i fuoriusciti del Movimento 5 Stelle. ''Come è facile immaginare - spiega Termometropolitico - il più noto è il presidente uscente Fugatti, che due terzi degli intervistati conosce bene. Nel caso di Valduga lo stesso si può dire solo per il 40,2% degli elettori, mentre il 34% lo conosce in modo non approfondito. Tra gli altri candidati il più noto è invece ovviamente Divina, ma Rizzo, nonostante non sia trentino, non è uno sconosciuto, il 24,6% lo conosce bene e il 22,2% comunque sa chi sia. Certo più che Marini e Dardo, in particolare quest’ultima, molto poco conosciuta agli elettori della Provincia di Trento''.







Questi sondaggi elettorali sono stati svolti tra il 12 e il 17 settembre con metodo Cawi su 1000 soggetti.