Provinciali, il Patt verso un accordo con la destra per un 'appoggio tecnico'. Fratelli d'Italia avanti con Francesca Gerosa candidata presidente

Le Stelle Alpine stanno cercando di scongiurare da un lato il logoramento interno e dall'altro una inutile corsa solitaria. Marchiori ha il mandato per accordarsi con Fugatti. Prosegue, intanto, la candidatura di Fratelli d'Italia a presidente della Provincia per Francesca Gerosa

TRENTO. Da un lato il Patt che parla di voler tornare “protagonista” della scena politica e per farlo è pronto a dare “l'appoggio tecnico” a Fugatti e alla destra. Dall'altro Fratelli d'Italia che, coerentemente con quanto detto fino ad oggi, va avanti per la propria strada e con la propria candidata presidente Francesca Gerosa.

Sono giorni di incontri e riunioni questi per la destra che governa la Provincia. Il governatore Fugatti è quasi riuscito nel suo intento di inglobare nella coalizione il Patt che è impegnato a far passare questa decisione nel modo meno doloroso possibile visto il logoramento che già da tempo ha colpito le stelle alpine.

Un'attenzione, quella di Fugatti, che non sembra invece per nulla riservata a Fratelli d'Italia. Partito di destra con percentuali in continua salita. Troppo sicuro, magari, che il partito della Meloni non farà mai alcuno strappo oppure completamente disinteressato dei suoi voti.

IL PATT

“L'ora delle scelte” è il titolo della nota inviata in queste ore ai giornali dal segretario Simone Marchiori dopo la Giunta del partito che si è tenuta nella serata ieri. Un incontro che ha visto i rappresentanti dei Giovani e delle Donne Autonomiste ed allargata anche ai coordinatori di Valle.

All'ordine del giorno, la relazione sulla situazione politica e, in particolare, sul nodo alleanze alla luce della disponibilità del candidato presidente Fugatti ad accogliere gli spunti programmatici imprescindibili redatti dalle Stelle Alpine.

Marchiori ha concluso la sua relazione con la richiesta ai presenti di “esprimersi liberamente con tutte le considerazioni e le riflessioni del caso, così da giungere ad una decisione chiara, frutto di una sintesi esaustiva ed efficace, capace di scongiurare da un lato il logoramento interno e dall'altro una inutile corsa solitaria, così da far tornare il Patt protagonista della scena politica”.

La Giunta ha poi dato mandato al segretario di approfondire con Fugatti “i termini e i contenuti di un possibile accordo per garantire l'appoggio tecnico, basato sui punti imprescindibili già consegnati al presidente e sul programma che il Patt andrà ora ad approfondire”.

La votazione, a cui hanno partecipato tutti i 29 esponenti autonomisti presenti, ha visto l'approvazione della delibera a larghissima maggioranza, con soli 2 contrari e 6 astenuti.

FRATELLI D'ITALIA

Incontro a Roma per Fratelli d'Italia nella serata di ieri con la presenza dello stato maggiore trentino del partito della Meloni per cercare di mettere in campo una strategia in vista delle provinciali e capire come porsi nei rapporti con la Lega.

Il commissario provinciale Alessandro Urzì, a seguito di questo incontro, ha confermato “la piena ed incondizionata volontà di sostenere l’impegno in corso che sta raccogliendo, attraverso tutte le articolazioni di Fratelli d’Italia, un crescente e travolgente consenso, nelle città e nelle valli, e che si è espresso anche attraverso la proposta di candidatura di Francesca Gerosa a Presidente della Provincia”.

Piena e convinta conferma, anche, del “valore assoluto” della coalizione per la vittoria alle prossime elezioni provinciali di ottobre.

Coerentemente con quanto detto fino ad oggi, Francesca Gerosa ha avuto la conferma “della più ampia delega a rappresentare, come proposta di candidata Presidente di Fratelli d’Italia alla coalizione”, il complesso di valori e programmi politici amministrativi di Fratelli d’Italia per il Trentino.