Salvini promuove Fugatti e apre al Patt: “Squadra vincente non si cambia, credo in una coalizione compatta e magari allargata”

Il leader leghista ha promosso “l’efficiente” Autonomia del Trentino e si è detto favorevole a un Fugatti bis: “La decisione sarà presa in Trentino ma squadra vincente non si cambia”

TRENTO. Matteo Salvini ha promosso “l’efficiente” Autonomia di Trentino e Alto Adige, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti infatti si trovava in provincia per fare il punto sul project financing per l’affidamento della concessione dell’autostrada A22 del Brennero e le grandi opere di prossima realizzazione.

Salvini però non si è sottratto nemmeno alle domande sulla politica. Dopo il deludente risultato nazionale la Lega appare in difficoltà incalzata dagli alleati di Fratelli d’Italia che anche in Trentino, in vista delle Provinciali del 2023, reclamano più spazio.

A livello locale infatti il partito di Giorgia Meloni non si è mai dichiarato contrario a un Fugatti bis. Ciononostante non mancano gli attriti su molti temi come l’ospedale di Cavalese o le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Ad ogni modo il leader leghista ha scelto la strada della diplomazia anche se ha ribadito l’assoluta fiducia e il sostegno a Maurizio Fugatti che al momento resta il candidato più quotato per rappresentare la coalizione di Destra alle prossime elezioni Provinciali. “La decisione sarà presa in Trentino – ha sottolineato Salvini – ma squadra vincente non si cambia. Credo in una coalizione compatta e magari allargata”. Quest’ultima potrebbe essere letta come un messaggio per il Patt, visto che gli autonomisti da un po’ di tempo a questa parte stanno ammiccando alla Destra.