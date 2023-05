Provinciali, è il Patt il miglior alleato di Fugatti. Marchiori: ''E' il presidente il garante della coalizione e del nostro accordo''

TRENTO. Avanti tutta con Fugatti. Avanti tutta con il Patt. La Lega di governo e il Partito autonomista trentino tirolese sono sempre più in simbiosi e dopo aver visto il rappresentante in consiglio provinciale delle Stelle Alpine, Ossanna, che un tempo avevano gli Schützen come punto di riferimento e ancora oggi conservano nel nome quell'appendice, ''tirolese'', che in qualche modo dovrebbe connotarli, passare da un brindisi all'altro con Fugatti, Segnana e Savoi all'Adunata degli Alpini di Udine tra tricolori e Penne Nere oggi il presidente Fugatti è stato il grande ospite della presentazione del programma del Patt verso le prossime elezioni.

Fugatti ha chiarito che ''il Patt rappresenta la storia del Trentino, gli aspetti identitari, la cultura, le tradizioni. Saperlo alleato della nostra coalizione per le future elezioni credo sia un grande valore aggiunto, identitario, culturale, legato all'autonomia che sicuramente porterà tanti aspetti innovativi per l'autonomia del futuro del nostro territorio''. Il segretario delle Stelle Alpine Marchiori ha ribadito, di rimando che ''il Patt è il primo partito a presentare il programma elettorale. Da qua si parte a costruire le politiche per il trentino del futuro. E il fatto che ci fosse presente Maurizio Fugatti dimostra ancora una volta che la scelta del Patt non è legata a uno schieramento ideologico o vincolato a una coalizione ma è legato al rispetto reciproco e alla fiducia che c'è nel Patt e nel presidente Fugatti. Con una squadra così siamo sicuri che si possa vincere e far bene per il Trentino''.

Il programma del partito, approvato all’unanimità, è stato consegnato dal segretario Marchiori al candidato presidente della destra Maurizio Fugatti, intervenuto in sala. Soddisfazione per questo passaggio anche da parte dell’Svp che ha ribadito la vicinanza e l’alleanza con il Patt attraverso le parole dell’Obmann Philipp Achammer in diretta streaming. Numerosi i rappresentanti del Partito presenti in sala a Mezzolombardo (altri erano connessi da remoto), che in maniera compatta hanno approvato le scelte per il futuro. In particolare si è votato sull’accordo di unificazione degli autonomisti e dei popolari, sul simbolo elettorale che verrà utilizzato alle prossime provinciali e soprattutto sul programma che è stato subito consegnato al candidato Presidente Maurizio Fugatti.

“Siamo molto soddisfatti per la convinzione con la quale tutti i rappresentanti territoriali del Patt hanno sostenuto le proposte - ha dichiarato a fine serata il segretario Simone Marchiori -. Diamo il via da oggi ad un percorso di unificazione degli autonomisti e dei popolari partendo da proposte concrete. A nome del Patt devo anche ringraziare il presidente Fugatti per essere intervenuto per la prima volta al Consiglio del Partito, gli abbiamo consegnato un documento che tratta tutti i temi centrali dell’agenda politica e contiene le proposte per un Trentino ancora più moderno e innovativo. Fugatti sarà inoltre garante della coalizione e del nostro accordo ed è evidente che il nostro sostegno e il nostro impegno è collegato alle condizioni attuali''.

Insomma, ancora una volta, il Patt si schiera a strenua difesa del presidente uscente della Lega che, come è noto, è messo in forte discussione sia per quanto fatto (o non fatto) in Trentino in questi quasi cinque anni di legislatura (certamente non lascia una provincia che sta meglio di quando l'aveva presa) sia per l'immagine che sta dando a livello nazionale per la gestione orsi. La serata si è conclusa con l’intervento del Presidente Maurizio Fugatti, che ha ringraziato il Patt per il percorso intrapreso e per la scelta di sostenere la sua candidatura alle prossime elezioni provinciali. Il Presidente si è inoltre complimentato con il Patt per il lavoro svolto sul programma e si è preso l’impegno di lavorare su quanto proposto dagli autonomisti per costruire un percorso comune che possa essere la base della nuova alleanza.